Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, zirvenin yapıldığı Nuvola Kongre Merkezi'nde, ABD Başkanı Biden ile yaptığı görüşme, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD lideri Joe Biden'ın İtalya'nın başkenti Roma'daki görüştü. F-35 ve F-16 savaş uçaklarından Suriye'ye birçok başlığın gündeme gelmesi beklenen randevu, büyükelçilerin yol açtığı krizin hemen sonrasında gerçekleşti. Görüşme öncesi fotoğraf çekimi sırasında ABD'li bir gazetecinin "Türkiye'ye F-16'ları vermeyi planlıyor musunuz?" sorusun yanıtlayan ABD Başkanı Biden "İyi bir görüşme yapmayı planlıyoruz" dedi.





G20 Liderler Zirvesi’nde ikinci ve son gün oturumları gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında liderlerle ikili görüşmeler yapacak.

İLK AÇIKLAMALAR

Türk tarafından yapılan açıklamada görüşmenin olumlu geçtiği bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan ilk açıklamada ise "Yapıcı ilişkileri sürdürmek istiyoruz. Türkiye önemli bir savunma ortağı ve NATO müttefiği" ifadesine yer verilirken "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile görüşmesinde iki ülke ilişkilerini güçlendirmek ve geliştirmek için ortak mekanizma kurulması konusunda mutabık kalındı." açıklaması yapıldı.

Açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden görüşmesinde, ikili ticaret hacminin artırılması yönündeki ortak perspektif doğrultusunda atılacak adımların ele alındığı bildirildi.

NATO ittifakı ve stratejik ortaklık zeminine vurgu yapılan Erdoğan-Biden görüşmesinde iklim değişikliği konusunda karşılıklı atılan adımlardan duyulan memnuniyet de dile getirildi.

Türkiye ve ABD arasındaki son kriz, Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği'nin başını çektiği 10 ülke büyükelçiliklerinin paylaştığı mesajla ortaya çıkmıştı. Büyükelçilikler daha sonra toplu halde açıklama yaparak geri adım attı ve fırtına dindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kriz sürerken söz konusu büyükelçilerin 'istenmeyen adam' ilan edilebileceğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden'ın daha önce İskoçya'nın başkenti Glasgow'daki İklim Zirvesi'nde baş başa görüşeceği açıklanmış, randevu daha sonra Roma'ya alınmıştı.

Ayrıntılar geliyor...