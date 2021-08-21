Siyaset Son dakika... Erdoğan ve Putin arasında önemli görüşme! Afganistan ele alındı

Son dakika... Erdoğan ve Putin arasında önemli görüşme! Afganistan ele alındı

Siyaset

Son dakika... Erdoğan ve Putin arasında önemli görüşme! Afganistan ele alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan'daki son gelişmelerle ilgili olarak Rus mevkidaşı Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

21 Ağustos 2021, Cumartesi 17:23 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü - Görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Afganistan'daki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı

İki lider görüşmede, geçen hafta Kahramanmaraş'ta yangına müdahale ederken düşen Rus uçağında hayatını kaybeden Türk ve Rus mürettebat için karşılıklı olarak başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabil Havaalanının güvenliği ve işletilmesi sorumluluğunu, uygun şartların oluşması halinde gelecekte de devam ettirebileceklerini; Türkiye'nin sürdüreceği bu sorumluluğun, başta uluslararası kamuoyu ve Afgan halkı olmak üzere tüm tarafların endişelerinin giderilmesine katkı sunacağını dile getirdi.

Erdoğan, Afganistan'da kurulacak yeni hükümetin de Afgan halkının çeşitliliğini yansıtacak şekilde kapsayıcı ve temsil edici olması gerektiğini söyledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Afganistan'da önümüzdeki dönemde kurulacak hükümetle geliştirilecek ilişki hususunda da eşgüdüm içinde olma noktasında mutabık kaldı.

TÜRKAKIM

Türkiye ve Rusya'nın enerji sektöründeki iş birliğine büyük önem verdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu alandaki iş birliğinin nişanelerinden olan TürkAkım'dan gaz akışının artırılmasını beklediklerini ifade etti.

 

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