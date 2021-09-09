Son dakika: Erdoğan'dan '100 milyon doz aşı' açıklaması
'Bugün, hamdolsun, 100 milyon doz aşı sayısına ulaştık.' diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Yerli aşımız TURKOVAC’ın da yaygın kullanımıyla birlikte inşallah bu musibeti bir an evvel ülkemizin başından defedeceğiz.' diye konuştu.
09 Eylül 2021, Perşembe 15:16 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün, hamdolsun, 100 milyon doz aşı sayısına ulaştık. Yerli aşımız TURKOVAC’ın da yaygın kullanımıyla birlikte inşallah bu musibeti bir an evvel ülkemizin başından defedeceğiz. Tüm vatandaşlarımı aşılarını yaptırarak Kovid-19’la mücadelemize güç katmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.
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