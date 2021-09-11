Türkiye Son dakika: Erdoğan'dan AKM'ye sürpriz ziyaret

Son dakika: Erdoğan'dan AKM'ye sürpriz ziyaret

Türkiye

Son dakika: Erdoğan'dan AKM'ye sürpriz ziyaret

MÜSİAD 26. Olağan Genel Kurulu'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ardından Taksim'deki AKM inşaatına geldi.

11 Eylül 2021, Cumartesi 17:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD 26. Olağan Genel Kurulu'na katıldıktan sonra AKM inşaatını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen MÜSİAD 26. Olağan Genel Kurulu'na katıldıktan sonra, Taksim'deki AKM inşaatına geldi. Erdoğan'ın AKM'deki incelemeleri devam etti.


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
FETÖ gerçeğini açıkça paylaşmıştı
Hakan Çelik
Murat Gülderen
2500 liranın altındaki en güçlü telefonlar
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Evdeki hesap
Rauf Tamer
Murat Çelik
Diyanet
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Umutlu muyum… Evet umutluyum
Oral Çalışlar
Şirin Sever
Bu reklamı kabul buyurunuz efenim…
Şirin Sever
Banu Şen
İzmir'in genlerinde var
Banu Şen
Erkut Can
Ders yılı dert yılı olmasın
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika: Muğla'da deprem! Datça açıklarındaki depremin büyüklüğü 4.4!