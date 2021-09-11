Son dakika: Erdoğan'dan AKM'ye sürpriz ziyaret
MÜSİAD 26. Olağan Genel Kurulu'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ardından Taksim'deki AKM inşaatına geldi.
11 Eylül 2021, Cumartesi 17:01 Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD 26. Olağan Genel Kurulu'na katıldıktan sonra AKM inşaatını ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen MÜSİAD 26. Olağan Genel Kurulu'na katıldıktan sonra, Taksim'deki AKM inşaatına geldi. Erdoğan'ın AKM'deki incelemeleri devam etti.
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