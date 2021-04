Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Kadın Kolları ve Gençlik Kolları MKYK Üyelerini Kabulünde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Dünya genelinde 3 milyon insanın hayatına mal olan salgın dalgalar halinde yayılmaya devam ediyor. Hemen her gün bir yakınımızın, komşumuzun vefat haberi ile yüreğimiz dağlanıyor.

Yurt içinde ve yurt dışında koronavirüse kurban verdiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Maske, temizlik, maske kurallarına riayet ederek inşallah bu hastalığın üstesinden hep birlikte geleceğiz.

Koronavirüs salgını sebebiyle yaşadığımız zorlukların ülkemiz ve milletimiz için yeni müjdelere kapı aralayacağına inanıyoruz. Allah'ın izni ile Türkiye bu salgın sürecinden çok daha güçlenerek çıkacaktır.





"AVRUPA'DA GERİ ÇEVRİLEN VATANDAŞLARIMIZ OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Milletin sıkıntısını siyasi ikbal kapısı olarak gören muhterislere aldırmadan tedbire sarılıp takdire teslim olarak salgınla mücadelemize devam edeceğiz. Bu tür önemli hadiselerin küresel ölçekte değişikliklere yol açtığını görüyoruz. Türkiye bu yeni sürece en hazırlıklı giren ülkelerden biridir. Dünya ekonomilerinin ciddi daralmalar yaşadığı böyle bir dönem içinde yakaladığımız yüzde 1.8’lik büyüme oranı bunun en büyük işaretidir. Ülkemizin salgınla mücadeledeki örnek başarısı yurtdışındaki vatandaşlarımız tarafından daha iyi görülüyor. Türkiye'nin ücret almadan en üst standartlarda sunduğu hizmetlere Avrupa'da çok ciddi meblağ ödenerek ancak ulaşılıyor. Avrupa'da hastane kapılarından geri çevrilen nice vatandaşlarımız olduğunu da biliyoruz.

Krizin başından beri 142 ülkeden 100 bini aşkın vatandaşımızı ülkemize getirdik. en zor günlerinde ihtiyaç sahiplerine de sırtımızı dönmedik. 157 ülkeye yardım göndererek Türkiye'nin alicenaplığını tüm dünyaya gösterdik.

Avrupalı Türkler 1960'lı yıllardaki misafir işçi kimliğini uzun bir zaman önce geri bıraktılar. Bugün Avrupa genelinde yaklaşık 6 milyon insanımız var. Bir dönem sadece işçi, emekçi olarak çalışan kardeşlerimiz hamdolsun artık geniş bir yelpazede varlık gösteriyorlar. Avrupalı Türklerin yaşadıkları ülkenin siyasi, ekonomik, sosyal hayatına daha fazla katkıda bulunduklarını görmekten gurur duyuyoruz.

Türklerin hor, hakir görüldüğü günler artık geride kaldı. O iş bitti. Sizlerin başarısı bizim başarımızdır.

UĞUR ŞAHİN VE ÖZLEM TÜRECİ

Çok ciddi mücadeleler verdik. Tüm dünyada yaşayan vatandaşlarımızın oy kullanma hakkını kazandıran biz olduk. Bizden öncekiler lafını yaptı ama icraatını biz yaptık. Şimdi uluslararası camiada benim vatandaşım bir seçmen olarak ortada oyunu kullanabiliyor mu? Kullanabiliyor. Vekil de olabiliyor mu? Olabiliyor. Uğur Şahin ve Özlem Türeci hocalarımızın kovid-19 aşısını geliştirmesindeki başarı kendilerine fırsat verildiğinde neler yapabileceklerini göstermiştir. Bu tür örnekler diğer göçmen topluluklara da cesaret aşılamaktadır.

AVRUPA'DA İSLAM DÜŞMANLIĞI

İslam düşmanlığı Batılı siyasetçilerin başarısızlıklarını örtmek için istismar ettikleri en önemli araçlardan birine dönmüştür. Irkçı dalgadan sadece Türkler değil etnik kimliği , aidiyeti farklı toplum kesimleri de mağdur oluyor.

Geçtiğimiz yıl öncekilere senelere göre nefret suçları iki kat artmıştır. Sadece 2020'de Almanya'da 400'ü bizim insanlarımıza yönelik olmak üzere 900'ün üzerinde ırkçı saldırı kaydedilmiştir. yine geçen yıl cami ve cami derneklerimize yönelik 121 eylem düzenlenmiştir. Avrupa'da da kamusal alan özel alan kurnazlığı üzerinden Müslüman kadınların hakları gasp edilmektedir.

Meselenin asıl vahim tarafı ise bize demokrasi ve insan hakları konusunda ders verenlerin kendi ülkelerinde insan haklarının çiğnenmesine ses çıkarmamasıdır.

Göreviniz sıradan bir görev değildir. Hem çok anlamlı hem de bulunduğunuz ülkede dayanışmanın ruhunu kavrayarak oradaki haklarınızı almak ve savunmaktır. Birlik kuruluşundan bu yana Avrupa'daki kardeşlerimizin haklarını koruma noktasında önemli bir STK haline dönüştü. Önümüzde halen kat edilmesi gereken ciddi bir mesafe bulunuyor.

Özellikle siz kadınlarımızın ve gençlerimizin üzerinde önemli görevler vardır. Sizlerin sahiplenmediği bir mücadelenin başarı şansı olmaz.

Türkiye'nin rekorlarla ve başarılarla dolu son 19 yılına kadınlar ve gençlerimizle damgamızı vurduk. Bizim 11 milyon 500 bin üyemiz var. Bunun içinde 1 milyon zaten yaş sebebi 30 yaşa kadar gençlik teşkilatında kalıyor. Kadınlarımız 5 milyon 300 bin üye sayısı... Diğer partilerin hepsini toplayın bu rakama ulaşamazlar. Bütün illerimizde üye kayıt kampanyaları devam ediyor. 2023'e kadar yoğun şekilde devam edecek. Kovid meselesi engel olarak bulunmamış olsaydı şu anda kampanyalarımız çok daha farklı bir yere gelmiş olurdu.

Sizler politikalarını belirlerken kimi devletlerin gözünün içine bakan değil BM'de Dünya 5'ten büyüktür diyerek tüm ülkeler için hak ve adalet talep eden bir ülkenin evlatlarısınız. Her birinizden al bayrağınızdan iftihar etmenizi istiyorum. Sizler yurtdışında kendiniz, aileniz, ülkeniz adına tarihi bir durul sergilerken bizde içerde benzer bir mücadele yürütüyoruz.

CHP'YE TEPKİ

Türkiye'nin son 8 yıldır yaşadığı her hadise bu sinsi dinamiklerin oyunudur. Sınırlarımızın tacizinden darbecilerden ekonomik tetikçilere tüm yöntemler kullanılarak Türkiye'nin sinir uçları ile oynamaya çalışanlara aradıkları fırsatı vermeyeceğiz. Son dönemde niçin olduğu bilinen kimi konular üzerinden başlatılan kirli kampanyaları da bu sürecin bir parçası olarak görüyoruz. Özellikle CHP yalan yanlış iddiaları sürekli tekrarlayarak kendisine yeni bir misyon oluşturmaktadır. Bugün CHP kime ne duymak istiyorsa onu söyleyen, lümpenliği siyasetin merkezine yerleştirmiş bir yapı haline dönüşmüştür. Yalanın ve iftiranın dozu öyle bir artıyor ki milletimize olan saygımız gereği bunlara cevap vermek zorunda kalabiliyoruz.

UKRAYNA CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞME

Dün Ukrayna Cumhurbaşkanı ile İstanbul'da bir araya gelerek toplantı yaptık. Bölgemizin huzur için her iki ülkenin arasındaki anlaşmazlıkları çözmesi için gayret gösteriyoruz. Putin ile yeni turizm sezonu hazırlıklarından Suriye krizine kadar görüştük.

BEYKOZ CAM MÜZESİ'NİN RESTORASYONU

Önceki gün Beykoz Cam Müzesi'nin restorasyonu sonrası açılışını gerçekleştirdik. Dünyada eşi benzeri olan eserler değil. Her bir obje bir ikincisi olmayan, böyle bir müze... bu cam eserler de başlı başına her biri bir eser....

Şu an itibariyle 1500 obje var. Hepsi de birbirinden farklı. 150-200 yıllık eserler var. Göreni hayran bırakan, açılışını da yeni yaptık. Burası harabe bir yer idi. Ele aldık, her şeyini hallettik ve bu mekanı aldığımız gibi. Burayı aldığımız zaman burası da öyleydi, rezaletti burası. Bir müddet Beşiktaş Kaymakamlığı olarak kullanmışlardı. Kaymakamlıktan başka her şeye benziyordu.

Bayan voleybolcularımızı kabul ettim, içinde Küba'dan vatandaşlığımıza geçen biri vardı 21 yaşında. Övgüyle bahsettiler kendisinin pasaportunu kimliğini verdik. Baş antrenör benim sporculuk dönemimden arkadaşımdı. İspanya'da geçirdiği bir rahatsızlık sonrası talimatımla gönderilen bir ambulans uçakla getirilip burada tedavi edilmişti.

PATATES SOĞAN AÇIKLAMASI

Depolarda kalan patates soğanları alıp Ramazan öncesinde dağıtmayı kararlaştırdık. 1 milyon 200 bin ton patates ve 300 bin ton soğan. Devlet olarak alalım ve hibe olarak vatandaşlara dağıtalım. Pirinci de TMO'ya talimatı verdik, çiftçilerden alıp silolarda stoklayıp uygun fiyata alımını yapıp Ramazan öncesinde çiftçilerimiz yola devam etsinler. Ramazan öncesi 81 il valilikleri vasıtasıyla bu konuyu yakından takip edip üreticileri sıkıntıdan kurtaracağız. Bu haberin duyulmasının ardından çiftçilerden çok sayıda samimi teşekkür mesajı aldık.

EMEKLİ İKRAMİYELERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Bayram ikramiyelerinin ilk ödemelerini Mayıs başında gerçekleştireceğiz. En düşük emekli maaşını 1500 'TL'ye çıkartarak vatandaşımızın mağdur duruma düşmemesini sağladık. Biz göreve geldiğimizde emekli maaşlarının 66 TL'den başladığını söylemek isterim. Emeklilerin şartlarının daha da iyileşmesine hazırlanıyoruz. Hizmet ve turizm sektörü başta olmak üzere salgından etkilenen çeşitli alanlarda sıkıntılar olduğunu biliyoruz. Dükkanı kapana her kardeşimizin derdi bizim derdimizdir