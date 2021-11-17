Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan faiz kararı ile ilgili, "Merkez Bankası bağımsız değil mi? Bırakın da bağımsız olarak kararını o versin." dedi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Sefer Şener, "Buradaki asıl amaç kapasitenin önünü açmaktır. Faizlerin düşürüleceği süreçte hükümetin ana politikasının bu olduğunu görüyoruz. 50 ile 100 baz puanlık bir indirim bekliyorum Merkez Bankası’ndan. Yarınki toplantıda faiz indirimi gelmesi sürpriz olmayacaktır." dedi.

"Bugünkü açıklamalarınız sonrasında Merkez Bankasının yarın faiz indirmeye devam edeceği sonucuna varabilir miyiz?" sorusuna Erdoğan, "Merkez Bankası bağımsız değil mi? Yani hem bağımsızlığını konuşuyorsunuz... Bırakın da bağımsız olarak kararını o versin." karşılığını verdi.

"Eleştirdiğiniz bazı isimler oldu, 'Birlikte yol yürümem.' dediniz. Bununla işaret ettiğiniz somut taraflar var mı?" sorusu üzerine ise Erdoğan, "Anladığınıza göre..." ifadesini kullandı.

Konuyla ilgili CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Sefer Şener şu ifadeleri kullandı:

Biz buradan şunu görüyoruz aslında bu ilerleyen döneme ilişkin olarak artık Türkiye’nin ekonomik olarak farklı bir kulvara girdiğini görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı pandeminin başında da ekonomik ve siyasi gelişmeleri göreceğiz diye beyanda bulunmuştu. Bununla örtüştüğünü görüyoruz.

"DÜŞÜK FAİZ POLİTİKASINI ÖN PLANA ÇIKARIYOR"

Türkiye ekonomik olarak bir yön ayrımına girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyon, hayat pahalılığı ile ilgili farkında olduğunu ve 2022 ve 2023’ten sonra sabrın karşılığı olarak büyümenin topluma yansıyacağı vizyonunu çiziyor. Üretim olması için ihracat olması için bu bir tercihtir. Bundan sonra hükümet düşük faiz politikasını ön plana çıkarıyor.

Bankalardan finansman sağlayamıyoruz şeklinde söylemler vardı. Faizlerin düşük olması konusunda herkes hemfikir ancak iş dünyasının böyle bir talebi vardı. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan siz ucuz kredi istiyordunuz ancak bu sağlandığında yine şikayet ediyorsunuz diyor.

Buradaki asıl amaç kapasitenin önünü açmaktır. Faizlerin düşürüleceği süreçte hükümetin ana politikasının bu olduğunu görüyoruz. Üretimin istihdamın ve ihracatın önünün açılması şeklinde söylemleri var Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın. Hükümetin 2053 vizyonu çerçevesinde değerlendirmek daha doğru olur diye düşünüyorum.

50 İLE 100 BAZ PUANLIK İNDİRİM BEKLİYORUM

Vatandaşı, firmaları faiz yüküyle ezdirmeyeceğiz söylemleri var Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ve bu yoldan da dönmeyeceğiz diyor. Bu bir tercihtir, gelecekteki beklenti ile ilgili bir tercihtir. Şüphesiz sonuçlarını hep beraber önümüzdeki dönem içerisinde göreceğiz diye düşünüyorum.

50 ile 100 baz puanlık bir indirim bekliyorum Merkez Bankası’ndan. Fiyat istikrarı Merkez Bankası’nın tasarrufu altında ancak bunu hükümet ile birlikte ortak olarak organize etmek durumundadır. Merkez Bankası hala faizlerde gidilecek yol olduğunu düşünüyor. Yarınki toplantıda faiz indirimi gelmesi sürpriz olmayacaktır.



