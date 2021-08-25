İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Milletimize Anadolu'nun kapılarını açan, büyük zaferin 950. yılında bu toprakların vatanımız haline gelmesi ve o şekilde kalması için canlarını ortaya koyan şehitlerimizi, gazilerimizi minnetle yad ediyorum.

Ahlat'ın hikayesi ise tamamen kendine özgüdür çünkü bu şehir tarih boyunca doğu ve batı medeniyetleri arasında köprü meziyeti görmüştü. Orta Asya'dan Batı'ya doğru yönelen Müslüman Türk göçenlerinin toplanma alanı olmuştur.

Ahlat günümüzde de tarihe şahitlik etmeyi sürdürüyor. Tarihi İslam mezarlıklarının en büyüğü unvanını taşıyan Selçuklu Mezarlığı bizim burada varlığımızın hafıza taşlarıdır. Bu büyük mirası ecdadımıza çok görüp başka toplumlara yamama girişimlerine şahit olmuyor değiliz. Biz buranın neresi olduğunu, ne anlama geldiğini gayet iyi biliyoruz. Malazgirt Savaşı'nın kazanılmasında da bu şehrin çok büyük önemi vardır. Horasan Bölgesi'nden Ahlat'a gelen ve buradan bütün Anadolu'ya dağılanlar burada hoşgörüyü tesis ettiler.

Birçok bilim adamını, mimar ve sanatkarı bu şehir yetiştirdi. Yıllarca ihmal edilen bu hazineyi yeniden ayağa kaldırmanın boynumuzun borcu olduğu maksadıyla kapsamlı çalışmalar başlattık. Hem ecdadı yad ediyor, hem bu toprakları ilelebet toprağımız olarak korumayı dünyaya haykırıyoruz. İnsanların hayatların çok uzun gibi gözüken 30,50 yıllık dönemler devletlerin tarihlerinde oldukça kısa sürelerdir. Bu kısa süreleri hakkıyla değerlendirdiğimizde, milletimizin önünde bir ışık yaktığımızı unutmamalıyız. Gençlerimizin gözündeki azim ve kararlılık, birliğimize, beraberliğime, kardeşliğimize yönelik saldırıların hiçbirinin başarıya ulaşamayacağının göstergesidir.

MİLLET BAHÇEMİZ AHLAT'IN ŞANINA LAYIK BİR ESER OLDU

5. yılına ulaşan bu programların salgın dönemi haricinde her yıl daha geniş katılımla zenginleştiğini görmekten memnuniyet görüyorum. İşte bu gördüğünüz mekan bunun en güzel ifadesidir. Ahlat Gençlik Kampı'nın açılışını yapmıştık, bugün de Ahlat Millet Bahçesi'nin açılışını yapıyoruz. Bu eserlerin şehrimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Millet kıraathanesi, oba çadırları, at ve okçuluk sporları üniteleri ve diğer hizmet birimleriyle millet bahçemiz Ahlat'ın şanına layık bir eser oldu. Maziden atiye kurduğumuz köprünün sembollerinden biri olduğunu düşündüğüm bu eserde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Gören göz, işiten kulak, en önemlisi ülke ve millet sevdasıyla dolu bir yürek lazımdır. Milletimizle aynı istikamete baktığımız, aynı mücadeleleri verdiğimiz için ülkemizi hep ileri taşıdık. Küresel siyasi ve ekonomik düzenin yeniden yapılanma sürecinde ülkemizin bu gücünün önemini çok daha iyi görüyoruz.

ERDOĞAN, AHLAT'TA SELÇUKLU MEZARLIĞINI ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat'taki Selçuklu mezarlığını ziyaret etti.

Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere Ahlat'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığı olma özelliğini taşıyan Selçuklu Meydan Mezarlığı'na ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile AK Parti Genel Başkanvekilleri Numan Kurtulmuş ve Binali Yıldırım da eşlik etti.

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