İşte Erdoğan'ın mesajlarının satır başları:

Biz tökezlersek Avrupa’dan Amerika’ya kadar tüm Batı’da yükselişe geçen İslam düşmanları adeta zincirlerinden boşalmışa döner.

"AMAÇLARI ÜÇ-BEŞ BELEDİYE DAHA FAZLA KAZANMAK OLMASA GEREK"

Türkiye’de normal şartlarda asla bir arada bulunmaması gereken partileri bir araya getirenlerin amacı herhalde 3-5 belediye başkanlığı veya daha fazla kazanmak olmasa gerek.

"SEÇİM DÖNEMLERİ BİRLİĞİMİZE SALDIRI DÖNEMLERDİR"

Seçim dönemleri ülkemizin ve milletimizin birlik ve beraberliğine yönelik saldırıların arttığı dönemlerdir. 31 Mart öncesi de yine bu oyunların sahnelendiğini görüyoruz. İttifakların mahiyetine baktığımızda bu durumu gayet açık tespit edebiliriz.

"BİZ SURİYE'DE OYNANAN OYUNU GÖRDÜK, SAHAYA İNDİK"

Biz Mısır’da ve tüm Kuzey Afrika’da oynanan oyunu gördük ve karşı çıktık. Biz Irak’ta oynanan oyunu gördük ve ağırlığımızı koyduk, bozduk. Biz Suriye’de oynanan oyunu gördük ve sahaya girerek işin gidişatını değiştirdik.

"BİZE KARŞI HUSUMET DE BÜYÜYOR"

Biz Doğu Akdeniz’de, Karadeniz’de, Balkanlar’da oynanan oyunlar karşısında da ilkeli bir duruş sergiliyoruz. Çomak soktuğumuz bu kovanlarda sahnelenen senaryolar birer birer çıkmaza girdikçe, bize karşı husumet de büyüyor. Bize işte bunun bedelini ödetmek istiyorlar.

"SEÇİMLERİ SAĞ SALİM GERİDE BIRAKTIĞIMIZDA..."

Bu seçimleri sağ salim geride bıraktığımızda, önümüzde ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmak ve umudunu bize bağlamış tüm kardeşlerimizin dertlerine derman olmak için 4,5 yıllık kesintisiz bir icraat dönemi olacak.