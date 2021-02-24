Meclise gelen HDP milletvekillerinin fezlekeleriyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Süreç neyse aynen işleyecektir. Bu konularla alakalı komisyonlarda müzakerelerini yapar. Sonra genel kurula gelir. Genel Kurul'da da hemen eller iner kalkar' dedi.

CNN Türk muhabiri Duygu Ayaz Bayram 9 HDP’linin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin detayları aktardı. Geçtiğimiz günlerde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani soruşturması kapsamında Pervin Buldan'ın da aralarında olduğu HDP'li 9 milletvekili hakkında fezleke hazırlamıştı.





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