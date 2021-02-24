Siyaset Son dakika: Erdoğan'dan HDP'lilerin fezlekeleriyle ilgili önemli açıklama

Son dakika: Erdoğan'dan HDP'lilerin fezlekeleriyle ilgili önemli açıklama

Siyaset

Son dakika: Erdoğan'dan HDP'lilerin fezlekeleriyle ilgili önemli açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'e gönderilen HDP milletvekillerinin fezlekeleriyle ilgili 'Süreç neyse aynen işlenecek. Bu konularla alakalı komisyonlarda müzakerelerini yapar. Sonra genel kurula gelir. Genel Kurul'da da hemen eller iner kalkar' dedi.

24 Şubat 2021, Çarşamba 14:05 Son Güncelleme:
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Meclise gelen HDP milletvekillerinin fezlekeleriyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Süreç neyse aynen işleyecektir. Bu konularla alakalı komisyonlarda müzakerelerini yapar. Sonra genel kurula gelir. Genel Kurul'da da hemen eller iner kalkar' dedi.

CNN Türk muhabiri Duygu Ayaz Bayram 9 HDP’linin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin detayları aktardı. Geçtiğimiz günlerde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani soruşturması kapsamında Pervin Buldan'ın da aralarında olduğu HDP'li 9 milletvekili hakkında fezleke hazırlamıştı.



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