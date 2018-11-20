Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin grup toplantısında konuştu. Yerel seçimlerdeki aday belirleme sürecine değinen Erdoğan, grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Milliyetçi Hareket Partisi ile masaya oturacaklarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her iki taraf için de iyi olacak bir sonuca varacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Her iki tarafın açıklamalarını duyuyorsunuz, sorun yok. Seçim ittifakını her iki lider masaya yatırma fırsatı bulacağız. Her iki taraf için de iyi olabilecek sonuca varırız. Tabanların da beklentisi bu diye düşünüyorum.

TEMAYÜL YOKLAMALARI

Çalışmalarla birlikte önce büyükşehir sonra illeri göreceğiz. 3 gün yoğun çalışma var. Cumartesi açıklanabilir.

"AİHM'İN DEMİRTAŞ KARARI BİZİ BAĞLAMAZ"

AİHM kararları bizi bağlamaz. Bugüne kadar örgütle ilgili çoğu kararlar hepsi aleyhte. Karşılığında yapabilecek çok şeyler var. Karşı hamlemizi yaparız. Terör devam ediyor.

"SUİSTİMALLER VAR, TAVİZ YOK"

Faizlerde düşüşler devam ediyor. Olumlu yansımasını görüyoruz. Piyasaları kontrol alma çalışmaları devam ediyor. Suistimaller var, stokçular gibi. Üzerine bakanlık kararlılıkla gidiyor. Asla taviz yok.

Patates soğan stokçuları, sebze meyve stokçuları bedelini ödeyecekler. Tuvalet kağıtları ile ilgili pek çok depolama çalışması... Üzerine gideceğiz. Para cezası müeyyide ile ödeteceğiz."