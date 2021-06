Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Aziz Milletim, değerli milletvekili arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Milletvekillerimiz ile gruplar halinde yaptığımız değerlendirme toplantılarımıza devam etmeye başladık. Yarın da bir grup arkadaşımız ile bir araya geleceğiz. Sohbet toplantılarımıza da tekrar başlayacağız.

AK Parti'nin istişare kültürü olarak gördüğüm bu toplantılarda söz alan arkadaşlarımız düşüncelerini samimiyetle ifade ediyor. Dün MYK toplantımızda da ifade ettim. Türkiye 2023'e yürüdükçe partimiz ve ülkemize yönelik saldırıların artacağı anlaşılıyor. Muhalefet ve onunla yol yürüyen partiler buna ortak olmaktadırlar.

"SİYASETÇİ SIFATLI RUH HASTASI..."

Her dönemde iktidar ile muhalefet arasında görüş ayrılıkları, tartışmalar yaşanmıştır. Ama bu kez karşımızda başka bir fotoğraf vardır. CHP'nin dışarıdan aldığı sözleri biz söylemiyoruz, bizzat kendileri ikrar ediyorlar. Kıyılarımız nasıl müsilajın tehdidi altında oksijensiz kalma riski ile karşı karşıyaysa milli her adımı yok etmeye çalışan siyaseti kirleten bir müsilajla da karşı karşıyayız. CHP'nin başını çektiği bu siyasi müsilaj her türlü yalanı, sosyal medya ağı ile milletimizin üzerine adeta yağmur gibi yağdırmaktadır. Burada sehven bilgi verme değil, bilinçli bir iftira, yalan hali, hatta stratejisi yürütülmektedir. Ortada klinik bir vaka söz konusudur. Türkiye, CHP zihniyetinin yalan ve iftira zulmüne maruz kalmaktadır. Bunun adı da yalan terörüdür. Bunlara göre Cumhurbaşkanından başlayarak, bakanlarından milletvekillerine, bürokratından iş adamına kadar her kesim taammüden vatanına ihanet etmektedir. Herkes yolsuzluk yapmaktadır, herkes hırsızdır, herkes satılmıştır.

Bizim bunca yalanı büyük bir keyifle ardı ardına sıralayan siyasetçi sıfatlı bu ruh hastasına ayıracak tek saniyemiz yoktur. Hukuk önünde hesap sorulacak hususların avukatlarımız vasıtasıyla takipçisiyiz. Diğer hususlarda ise diyoruz ki, CHP Genel Başkanı artık tıp ilminin, psikiyatrinin konusudur. Hakikat ile bağını bu derece koparmış insana doktorlar herhalde bir teşhis koyacaktır. Bize düşen Allah şifa versin demektir.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI

6 ay sonra erken seçim var biliyorsunuz değil mi? Haberiniz var. Yeni mi duydunuz? Bay Kemal öyle diyor. O diyorsa doğrudur. Şunu unutun. Bunlar adeta bir yalan makinesidir. Bu şekilde de bu yola devam edeceklerdir. Bir şeyi bilmeleri gerekiyor. Haziran 2023, Türkiye'nin seçim takvimidir. Cumhur İttifakı olarak kararımız budur. İlan ettiğimiz tarih budur. Siyaset ciddiyet ister.

KANAL İSTANBUL TARTIŞMASI

Yıkım CHP zihniyetinin genlerinde var. Bu ülkede yapılan ne kadar baraj, yol, havalimanı, hastane varsa CHP hepsinin önünü kesmeye çalıştı. Son olarak Kanal İstanbul için aynı tavrı sergiliyorlar. Kanal İstanbul'a takozluk yapıyorlar. Bunu öyle bir şekilde yapıyorlar ki, bunu yeminli Türkiye düşmanları bile yapamaz. Yatırımlarını Türkiye'ye çekmeye çalıştığımız ülkelere parmak sallayacak kadar kontrolü kaybettiler. Deutche Bank'a ödemeyi yapmayız diyorlar Devlet nedir, devlet yönetmek nedir, tahkim mekanizması nedir, bunlardan haberleri yok. Biz bizden önceki borçları ödedik. Devlet olmak budur.

Lafa gelince bizi tek adamlıkla itham ederler ama kendileri sadece Kanal İstanbul sözleriyle bile millete saygı göstermediklerini ortaya koydular. Biz 19 yıldır kendi kendimizle yarışıyoruz. Karşımızda bizimle demokrasi ve özgürlüklerde olduğu gibi eserde ve hizmette yarışacak kimse yok.

Biz sadece bir Kanal İstanbul yapmıyoruz. İstanbullulara bir nefes alanı açıyoruz. CHP'nin yalanlarına aldanmayın. Kanal İstanbul için kazı çalışmalarına başlıyoruz.

'KATARLILARA SINAVSIZ TIP' İDDİASI

Katarlı öğrencilerin sınavsız tıp fakültesine gireceği yalanını utanmadan 2 milyon 600 bin öğrenciye saygı duymadan tekrarlayacak kadar alçalabilen bir kafa bulunuyor. Bu ne densizliktir, terbiyesizliktir. Bu ülkenin bizimle olan bu ilişkilerini bir kenara koyup Katarlı öğrenciler sınavsız üniversiteye gireceksiniz diyor. Tepeden tırnağa hepsi yalan. Yalan ve iftira bataklığına öylesine gömülmüş durumdalar ki önlerine gelen bilginin doğruluğu bunları zerre kadar ilgilendirmiyor. 1994 yılından beri var olan askeri işbirliği protokolünün Katar'la da imzalanmasından ibarettir. Sınava giren öğrencilerin ve ailelerin moralini bozmanın kime ne yararı olmuştur. Aynı yalanı paylaşan sosyal medya mecraları en küçük bir hicap duymuşlar mıdır? Böyle bir kepazeliği aklımıza, vicdanınımıza sığdırabilmemiz mümkün değildir. Aynı yalanı inatla sürdüren bir partiye ülkenin hangi kritik meselesi bırakılabilir. Ülkemizin tüm gençlerinin gördükleri yerde Kılıçdaroğlu'nun yakasına yapışıp bunun hesabını soracaklarına inanıyorum.

Yaptıkları bir eser sözkonusu değil. Herhangi bir yerde çeşmenin musluğunu açmaya gidiyor, açılış töreni diye adını koyuyor. Arıtma tesisini temel atmama töreni... Bunlarla uğraşıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihine yeni yeni gidiyor. Şu müsilaj olayında da ortaya koydukları tezleri öğreniyoruz. Meselenin asla hakikati aramak olmadığını yaşadığımız tecrübe ile biliyoruz. İzmir'in durumu ortada. Meydanı bu yalan ve iftira tüccarlarına bırakmayacağız. Bıkmadan, usanmadan milletimize hakikatleri anlatacak, seçimler geldiğinde hak ettikleri şekilde hüsrana uğramalarını temin edeceğiz.

SOSYAL MEDYA AÇIKLAMASI

Teröre karşı olduklarını bugüne kadar Bay Kemal'den duydunuz mu? Geçtiğimiz günlerde Çanakkale Assos'ta kaçak bir işletmenin açılış törenine katılıyorlar. Kaz Dağları ile ilgili her konuda ortalığı birbirine katanlardan bu konuda en ufak ses çıktı mı? Çıkmaz. Bunların derdi ağaç değil, bunların hiçbirinin derdi ülkenin istikbali değil. Tek derdi AK Parti'ye zarar vermek, CHP'yi de parlatmaktan ibarettir. Bizim tek muhatabımız millettir. Vakit siyasette taarruza kalkma vaktidir. Sosyal medyayı ihmal etmeyeceğiz ama enerjimizi sahaya, doğrudan insanımızla temasa vereceğiz. Hayat sosyal medyadan ibaret olsaydı tüm dünyanın yörüngesi bir anda değişirdi. Bu ülkelerin kimlerin elinde olduğu ortadadır. Bize düşen medya mecralarının sahte gündemlerine kaptırmadan ülkemizin gerçeklerine yöneltmektir.