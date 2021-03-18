Türkiye Son dakika! Erdoğan'dan MHP Genel Başkanlığına seçilen Bahçeli'ye tebrik telefonu

Son dakika! Erdoğan'dan MHP Genel Başkanlığına seçilen Bahçeli'ye tebrik telefonu

Türkiye

Son dakika! Erdoğan'dan MHP Genel Başkanlığına seçilen Bahçeli'ye tebrik telefonu

Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanlığına yeniden seçilen Devlet Bahçeli’yi telefonla arayarak tebrik etti.

18 Mart 2021, Perşembe 16:59 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, MHP’nin 13. Olağan Büyük Kurultayında yeniden Genel Başkanlığa seçilmesi dolayısıyla Devlet Bahçeli’ye tebriklerini iletti.

Kurultayın MHP camiası ve ülke için hayırlı olması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak milletin desteğiyle tarihi bir dönemde üstlendikleri önemli sorumlulukla Türkiye’yi her alanda büyütmeye ve güçlendirmeye devam edeceklerini ifade etti.

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