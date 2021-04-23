Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Kulesi göndere bayrak çekme töreninde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Hepinizin 23 Nisan Milli egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bugün çok müstesna bir gün. Bugünü müstesna bir eserle şereflendiriyoruz.

Cumhuriyetimizin kurulmasını sağlayan herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Rabbim bir daha İstiklal Marşı yazdırmak zorunda bırakmasın diyoruz Milletimizi bölmek için kullanılan yöntemler değişse de niyet aynıdır. Büyük ve güçlü Türkiye için adım adım ilerliyoruz.

Maziden atiye kurduğumuz köprüyü güçlendirerek gece gündüz çalışıyoruz. Cumhuriyeti büyüterek güçlendirerek bizden sonraki nesillere bırakma niyetindeyiz.

Bugün burada açılışını yapacağımız ülkemizin en uzun direğinde dalgalanacak bayrağımızı çocuklarımıza armağan ediyoruz. Türk milleti için bayrak bağımsızlığının en önemli sembollerinden biridir. Ne diyor Arif Nihat Asya: Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder... Gölgende bana da, bana da yer ver. Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar: Yurda ay yıldızının ışığı yeter. Diğer söz neydi: Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak uğrunda ölen varsa vatandır. Toprak kan dökülmediyse vatan olmaz.

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İstanbul'un Çamlıca Tepesi'ne dikilen 111 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en uzun bayrak direği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Türk Bayrağı ile buluştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katıldığı törende, devasa Türk Bayrağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından göndere çekildi.

İSTANBUL’UN BİRÇOK NOKTASINDAN GÖRÜLEBİLECEK

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 101. yıldönümünde göndere çekilen devasa Türk Bayrağı İstanbul’un birçok noktasından da görülebilecek. Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi’nin yapılması ile işlevsizleşen ve görüntü kirliliği yaratan antenlerin söküldüğü alana dikilen Türkiye’nin en uzun bayrak direği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bin metrekarelik Türk bayrağı ile buluştu. Türk Bayrağı İstanbul semalarında gururla dalgalanırken; İstanbul’un siluetine anlam katacak.

111 metre yüksekliği ile Türkiye’nin en uzun bayrak direğinin alt çapı 335 santimetre, üst çapı 75 santimetre. İnşa edilen direğin tabanı için 32 ton demir, 240 metreküp beton kullanıldı. Direk kaynaksız geçmeli sistem olarak tasarlanıp, en alt parça 410 santimetre, en üst kısım 140 santimetre iç içe girmektedir. Toplam direk imalatı 144.75 metre oldu. Türkiye'nin en uzun bayrak direği, 937.5 metrekarelik dünyanın en büyük Türk bayrağı ile buluşmuş oldu.