NATO üyesi ülkelerin liderleri, çok sıkı güvenlik önlemleri ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler altında NATO karargahında bugün bir araya geliyor. Zirvenin en önemli başlıklarından kabul edilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden görüşmesi akşam saatlerinde gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmelerini gerçekleştirmek için NATO karargahına geldi. Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik eşlik etti.

Erdoğan, toplantı başlamadan hemen önce ABD Başkanı Joe Biden'la bir süre sohbet etti.

VE ZİRVE RESMEN BAŞLADI

NATO ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı NATO Zirvesi, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında başladı. Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği toplantıya 30 müttefik ülkenin liderleri katılıyor.





Zirvenin gündeminde ittifakın gelecek 10 yıllık yol haritasının belirlenmesi, NATO'nun stratejik konseptinin güncellenmesi, Çin'in yükselişi, son yıllarda gerileyen Rusya ile ilişkilerin durumu ve Ukrayna, siber tehditler, terörle mücadele, yıkıcı teknolojiler, iklim değişikliğinin güvenliğe etkileri ve Afganistan'daki NATO misyonunun sonlandırılma kararı sonrası durum gibi konular bulunuyor.

ABD Başkanı Joe Biden'ın başkan seçilmesinden sonra ilk kez katıldığı NATO Zirvesi'nde transatlantik ilişkileri de ele alınacak. Zirvenin bitiminde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg basın toplantısı düzenleyerek bilgi verecek. Ayrıca zirve bildirisinin de toplantı bitiminde yayımlanması bekleniyor. Zirve kapsamında devlet ve hükümet başkanları dün akşamdan bu yana Brüksel'de ikili görüşmeler yapmaya başlamıştı. Toplantının bitmesinden sonra da bazı liderlerin NATO karargahında ikili görüşmelerinin devam etmesi öngörülüyor.

CNN Türk'te NATO Zirvesini takip eden Arzu Çakır Morin açılış töreni ve 'aile fotoğrafı'nı canlı yayında değerlendirdi:

"Liderler fotoğrafında Biden ve Erdoğan yan yanaydı. Hemen arkasında Merkel vardı. Özellikle Merkel ve Erdoğan arasında selamlaşmalar oldu. Daha sonra asıl salona girildikten sonra Türk bayrağının yanında, Biden'ın Erdoğan'ın yanına giderek ayak üstü sohbet ettiklerini gördük.

Girişte selamlaşmada zaten Stoltenberg ile Erdoğan arasındaki sıcak selamlaşma da önemli bir not. Salondaki Erdoğan ile Biden paslaşmasından sonra Macron Biden'ın oturduğu yere yaklaştı. Macron eğilerek Biden'ın kulağına bir şeyler söyledi."

ERDOĞAN MACRON ZİRVESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. NATO Zirvesi kapsamında bir araya gelen iki liderin NATO Karargahı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşmesi, 52 dakika sürdü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile baş başa uzun bir görüşme yaptığını belirtti.

Macron, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "NATO zirvesi öncesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile baş başa uzun bir görüşme yaptık. Açıklık, saygı ve talep için." ifadesini kullandı.

Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Macron ile Erdoğan’ın, Suriye ve Libya’daki sorunlarla ilgili birlikte çalışmanın gereğini ele aldığı belirtildi.

GÖRÜŞME OLDUKÇA OLUMLU GEÇTİ

CNN Türk anlı yayınında Arzu Çakır Morin Fransız kaynaklar tarafından görüşmeye ilişkin yapılan ilk değerlendirmeleri anlattı. İşte Arzu Çakır Morin’in o açıklamaları:

Diplomatik kaynaklardan alınan ilk bilgilere göre; görüşmenin son derece verimli olduğu ve baş başa görüşmenin olumlu geçtiği dile getirildi. Görüşme beklenenden uzun sürdü.

NATO üyeliği açısından bir takım sorunlu konular vardı. Doğu Akdeniz gibi bu konularla ilgili görüşmeler yapıldı.

Türkiye ile Fransa konusunda netleşmesi gereken konular vardı. İslamafobi ve Fransa’daki laiklik konusu gündeme geldi. Macron’un açıklamaları Türkiye tarafında rahatsızlık yaratmıştı. Macron’un bu konuda görüşmede ‘Bizim için laiklik konusu Müslümanlara karşı bir tutum değildir asla’ ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Fransa kaynaklarına göre pek çok konuda diyalogla devam etme kararı alındığı söyleniyor, görüşmenin ayrıca çok olumlu geçtiği bildirildi.

ERDOĞAN- BORİS JOHNSON GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın NATO Zirvesi sırasında yaptıkları görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiyi ticaret ve savunma dahil birçok alanda derinleştirme konusunda anlaştıkları belirtildi.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Johnson ve Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleyi ve ülkelerindeki aşılama çalışmalarını ele aldı.

Liderler, salgını yenmek için birlikte çalışma ve İngiltere ile Türkiye arasındaki seyahatin yeniden başlamasının önemi üzerinde mutabık kaldı.

Erdoğan ve Johnson, İngiltere ve Türkiye arasındaki ilişkiyi ticaret ve savunma dahil birçok alanda derinleştirmek için çalışmaya karar verdi.

Başbakan Johnson ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Suriye, Libya ve Afganistan da dahil olmak üzere bir dizi dış politika konusunu da görüştü.

Bu arada Johnson, Doğu Akdeniz'deki gerilimin azalmasını memnuniyetle karşıladığını belirtirken, Kıbrıs'ta Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde bir çözüme ulaşmanın önemini vurguladı.

Erdoğan ve Johnson, NATO Zirvesi kapsamında NATO Karargahı'nda görüşme gerçekleştirmişti.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Osman Aşkın Bak da yer almıştı.

MERKEL İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile NATO Zirvesi kapsamında yaptığı görüşme sona erdi.

Erdoğan ve Merkel'in NATO Karargahı'ndaki basına kapalı görüşmesi yarım saat sürdü. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da hazır bulundu.

ERDOĞAN - MİÇOTAKİS GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi. Erdoğan ile Miçotakis'in, NATO Zirvesi kapsamında NATO Karargahı'ndaki görüşmesi, basına kapalı gerçekleşti.

LİDERLER AİLE FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ

Görüşmelerin ardından NATO'ya üye ülke devletlerin liderleri aile fotoğrafı çektirdi.



