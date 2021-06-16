Son dakika: Erdoğan'dan, PKK tarafından şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz için paylaşım
Son dakika haberi...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz için bir mesaj paylaştı. Necmettin Yılmaz terör örgütü PKK tarafından 4 yıl önce şehit edilmişti.
16 Haziran 2021, Çarşamba 16:02 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz için bir mesaj paylaştı.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaştığı mesaj:
Necmettin yüreğinde Türkiye sevdasıyla, tertemiz bir öğretmen evladımızdı. 4 yıl önce hain terör örgütü PKK tarafından şehit edildi.
Seni alçakça katleden bölücü korkakları bu topraklardan kazıyıncaya kadar mücadelemiz sürecek Necmettin. Ruhun şad, mekanın cennet olsun oğlum.
https://twitter.com/RTErdogan/status/1405144703465570310?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1405144703465570310%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.hurriyet.com.tr%2Fgundem%2Fcumhurbaskani-erdogandan-sehit-ogretmen-necmettin-yilmaz-paylasimi-41833603