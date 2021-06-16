Türkiye Son dakika: Erdoğan'dan, PKK tarafından şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz için paylaşım
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Son dakika: Erdoğan'dan, PKK tarafından şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz için paylaşım

Türkiye

Son dakika: Erdoğan'dan, PKK tarafından şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz için paylaşım

Son dakika haberi...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz için bir mesaj paylaştı. Necmettin Yılmaz terör örgütü PKK tarafından 4 yıl önce şehit edilmişti.

16 Haziran 2021, Çarşamba 16:02 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz için bir mesaj paylaştı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaştığı mesaj:

Necmettin yüreğinde Türkiye sevdasıyla, tertemiz bir öğretmen evladımızdı. 4 yıl önce hain terör örgütü PKK tarafından şehit edildi.

Seni alçakça katleden bölücü korkakları bu topraklardan kazıyıncaya kadar mücadelemiz sürecek Necmettin. Ruhun şad, mekanın cennet olsun oğlum.



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