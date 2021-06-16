Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz için bir mesaj paylaştı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaştığı mesaj:

Necmettin yüreğinde Türkiye sevdasıyla, tertemiz bir öğretmen evladımızdı. 4 yıl önce hain terör örgütü PKK tarafından şehit edildi.

Seni alçakça katleden bölücü korkakları bu topraklardan kazıyıncaya kadar mücadelemiz sürecek Necmettin. Ruhun şad, mekanın cennet olsun oğlum.







