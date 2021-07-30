Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınlarıyla ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. Soruşturmanın yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Erdoğan, 'İçişleri Bakanlığımızın, istihbarat örgütlerimizin yoğun çalışmaları var. Net ne olabilir bunu o zaman açıklamak durumunda olacak. Boş verip geçilecek bir iş değil. Değişik mekanda aynı anda bir yangın.' dedi. Uçak tartışmalarına noktayı koyan Erdoğan, 'THK'nin elinde buralarda rahatlıkla kullanılabilecek uçak falan yok' ifadelerine yer verdi.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları:

Eş zamanlı ülkemizin değişik yerlerinde çıkan yangınlarla ilgili soruşturma yoğun bir şekilde devam ediyor. Burada acaba herhangi bir suikast var mı yok mu bunların üzerine gidiliyor. İçişleri Bakanlığımızın yoğun çalışmaları var. İstihbarat örgütlerimizin yoğun çalışmaları var. Çalışmalardan sonra net ne olabilir bunu o zaman açıklamak durumunda olacağız. Fakat şöyle boşverip de geçilecek bir şey değil. Değişik mekanlarda fakat hemen hemen aynı anda Manavgat'tan başlayıp, Muğla, Marmaris, Bodrum'u kapsayan ve süren bir durum. Bu bir eğer milli bakış gerektiriyorsa eğer bu ülke olarak millet olarak birlikte karar vereceğimiz adım atacağımız bir konuysa buna herkesin aynı istikamete bakışı gerekir. Fakat bakıyoruz ki burada bile siyaset, spekülasyonla malesef siyasi partilerin yaklaşım tarzları üzüntü verici.

"THK'NIN ELİNDE BURALARDA RAHATLIKLA KULLANABİLECEĞİ UÇAK YOK"

Bir tarafta ciğerimiz yanıyor ben Cumhurbaşkanı olarak bakanlarımızın ilgili olanları bölgeye anında göndermiş durumdayım. Bütün imkanlarımızı seferber etmek suretiyle burada dünyada sayılı itfaiye örgütlerinden birine biz sahibiz. Bunların anlattığı gibi değil. THK'nın uçakları varmış neye göre söylüyorsun bunu? THK'nın elinde buralarda rahatlıkla kullanabileceği uçağı yok. Bunlar uyduruyorlar. Biz bir defa burada 45 helikopterle ve bunlar fonksiyonel helikopterler bunlarla çalışıyoruz. Bunların yanında bugün itibarıyla uçak sayımız 5-6'ya çıkmış vaziyette. Bu uçaklardan Rusya'dan, Ukrayna'dan aldığımız uçaklar var. Azerbaycan da bir uçağını gönderecek. Bizim için en verimli olanlar zaten bu yangın söndürmede bu uçaklar anfibik olmaları nedeniyle çok daha tesirli. İHA'larımız ile de bölgenin durumlarını inceliyoruz. 1080 arazöz yangın bölgesinde çalışmada. 280 su tankeri aktif olarak çalışıyor. 2270 ilk müdahale aracı aktif çalışıyor. İş makinalarında 660 dozer ve iş makinası bir yangın tankı aktif olarak devrede ve 10550 yangın işçisi itfaiye işçisi burada görevde. 4110 teknik eleman yine bölgede çalışıyorlar. 6440 orman muhafaza memuru çalışıyor. 1140 noktada ise orman yangınları ile mücadele ediyor.

71 YANGINDAN 57'Sİ KONTROL ALTINA ALINDI

28-30 Temmuz bu yangının süreci 71 orman yangını ne yazık ki çıkmış vaziyette. 51'i kontrol altına alındı. 14 yangın sürüyor. Olumlu istikamette gelişme söz konusu. Dolayısıyla şu anda bizim özellikle öğlen itibarıyla uçakların gelişiyle olumlu istikamete dönüyoruz ve bakanlarımız bunun yanında başkanvekilim Binali Yıldırım bey şu anda Muğla'da, Bekir Pakdemirli orada, Mevlüt Çavuşoğlu orada, Süleyman Soylu bey bugün bölgeye geçti. Bunun yarında Murat Kurum bey orada. Sel felaketinde nasıl kimseyi mağdur etmeyeceğimizi söylediysek burada da hasar tespit çalışması yaparak hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz.

KORONAVİRÜS KISITLAMALARI İÇİN AÇIKLAMA: BAYRAMDA ALEYHE DÖNDÜ

72 milyon doz aşı yamış vaziyetteyiz. Dünyada aşı yapacak ellerinde ülkeler varken Türkiye olarak hamdolsun biz böyle bir sıkıntıyı yaşamadık. Bu noktada rahatız. Gerek Çin, gerek Biontech... En sağlıklı bir şekilde mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Hastane noktasında sıkıntımız yok, çok çok aktif konumda bir ülkeyiz. İnşallah yapacağımız ilk Kabine Toplantısı'nda durumu tekrar gözden geçireceğiz. Bu şekilde devam mı? Çünkü bayramdaki halkımızın yaşam tarzı her şeyi tersine çevirdi. Aleyhe döndü, bunu tekrar lehe döndürmemiz lazım. Normal hayata nasıl döneriz bunun gayreti içindeyiz. Normalleşmeyi hızlandırmanın gayreti içinde olacağız.

2014 yılından beri ABD'nin Dedeağaç'taki planlı programıdır. Burada anormal bir gelişme söz konusu değil. Bu kendisinin planlı attığı adımı bizler de yakından takip ediyorum. Yunanistan-ABD ilişkilerini zaten biliyorsunuz. Tedbirse tedbir, bunlar bizim için her zaman alınan adımlardır.







