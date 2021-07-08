Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'deki A400M Fasbat Uçak Bakım Tesisleri'nde yapılan açılış ile Retrofiti Yapılan İlk A400M Uçağının Teslimi ve Stratejik İşbirliği Anlaşmaları Sertifika Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ordumuzun ihtiyaçları kapsamında bu projeyi 14 ay gibi rekor bir sürede tamamladık" dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

TSK'ya, milletimize ve ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Ordumuzun ihtiyaçları kapsamında bu projeyi 14 ay gibi rekor bir sürede tamamladık. Yılda 125 milyon liranın ülkemizde kalması sağlanmıştır. Türkiye bu konuda tüm dünyaya hizmet verebilecek ve kazandığı yeteneklerin ihracını da yapabilecektir. Bu yatırımlarımızı artırarak devam ettireceğiz.

Ülkemiz talep ettiğinde kırk dereden su getirilen silahlar, DEAŞ'la mücadele kisvesi altında Suriye'deki teröristlere binlerce tır ve uçak seferiyle teslim edildi.

Kıbrıs Türk'üne sahip çıktığımız için 3 yıl boyunca gönderdiğimiz uçaklar dahi bize teslim edilmedi. Hatta bu uçaklar için Türkiye bizzat müttefikleri tarafından ücret ödemek zorunda bırakıldı.

Ülkemize yönelik sergilenen ikiyüzlülükleri esefle takip ederken kendi hazırlıklarımıza da hız veriyoruz. Tüm haksızlıkları ve hukuksuzlukları kendi göbeğimizi kendimiz çözerek aşmakta kararlıyız. Başarının en temel şartı çıtayı sürekli yukarı taşıyarak rakiplerinden daima 1 adım önde olmaktır. Savunma sanayiinde mesafe kaydetmiş ülkelere baktığımızda şu gerçeği net şekilde görebiliyoruz. Bunun dışında dünya ile rekabet etmek, bu alanda özgün, yenilikçi ürünler geliştirmek mümkün değildir.

Tedarik yollarını genişletiyoruz. Bu doğrultuda önemli ve stratejik bir yatırım Gerede'de faaliyete geçecektir. Nitelikli bir insan kaynağımız da oluşuyor. İHA, SİHA ve TİHA üretiminde artık dünyanın ilk 3-4 ülkesi içindeyiz. Savunma sanayinde tek icraatları fabrika kapatmak olanların bunları anlamasını beklemiyoruz. Savunma sanayinde güçlü bir ekosistem oluşturmaya çalışıyoruz. Bugün stratejik işbirliği anlaşmaları imzaladığımız 10 firmamıza sertifikalarını veriyoruz.







