Son dakika: Eren-14 operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Eren-14 Operasyonları kapsamında, Hakkâri-Yüksekova ilçesi Uluyol Köyü kırsalında, Polis-İHA ve Jandarma-SİHA destekli* icra edilen operasyonda, 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) birlikleri ile operasyonlara devam edilmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.



