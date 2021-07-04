Türkiye Son dakika: Eren-14 operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: Eren-14 operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye

Son dakika: Eren-14 operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: Eren-14 Operasyonları kapsamında, Hakkâri-Yüksekova ilçesi Uluyol Köyü kırsalında, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

04 Temmuz 2021, Pazar 11:02 Son Güncelleme:
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Eren-14 Operasyonları kapsamında, Hakkâri-Yüksekova ilçesi Uluyol Köyü kırsalında, Polis-İHA ve Jandarma-SİHA destekli* icra edilen operasyonda, 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) birlikleri ile operasyonlara devam edilmektedir.

 Kamuoyuna saygı ile duyurulur.


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