Son dakika: Eren-14 operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika: Eren-14 Operasyonları kapsamında, Hakkâri-Yüksekova ilçesi Uluyol Köyü kırsalında, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
04 Temmuz 2021, Pazar 11:02 Son Güncelleme:
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Eren-14 Operasyonları kapsamında, Hakkâri-Yüksekova ilçesi Uluyol Köyü kırsalında, Polis-İHA ve Jandarma-SİHA destekli* icra edilen operasyonda, 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) birlikleri ile operasyonlara devam edilmektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
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