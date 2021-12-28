Türkiye Son dakika... Eren Kış-13 operasyonu başlatıldı

Son dakika... Eren Kış-13 operasyonu başlatıldı

Türkiye

Son dakika... Eren Kış-13 operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Şırnak’ta Eren Kış-13 (Gabar-Karageçit-İnceler) Şehit Jandarma Er Selçuk Şahin Operasyonu başlatıldı Operasyonda jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 516 personel görev alıyor.

28 Aralık 2021, Salı 14:17 Son Güncelleme:
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PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Şırnak İlinde “EREN KIŞ-13 (GABAR-KARAGEÇİT-İNCELER) ŞEHİT J.ER SELÇUK ŞAHİN” Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (516) personel [(43) operasyonel tim] görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor.

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