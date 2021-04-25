Son dakika! Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa ettiğini açıkladı

Geçtiğimiz ay Nisan ayı içerisinde istifa edeceğini duyuran Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan beklenen açıklamayı yaptı.

Paşinyan, 20 Haziran'daki parlamento seçimlerinin yapılması için istifa ettiğini açıkladı.

Paşinyan, daha önce yaptığı açıklamasında istifasından 20 Haziran'da yapılacak erken parlamento seçimine kadar geçici olarak Başbakanlık görevini yürüteceğini söylemişti.