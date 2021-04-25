Son dakika! Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa ettiğini açıkladı
Son dakika! Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan istifa etti. Paşinyan istifa nedeninin 20 Haziran'daki parlamento seçimlerinin yapılması için olduğunu açıkladı.
25 Nisan 2021, Pazar 10:40 Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz ay Nisan ayı içerisinde istifa edeceğini duyuran Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan beklenen açıklamayı yaptı.
Paşinyan, 20 Haziran'daki parlamento seçimlerinin yapılması için istifa ettiğini açıkladı.
Paşinyan, daha önce yaptığı açıklamasında istifasından 20 Haziran'da yapılacak erken parlamento seçimine kadar geçici olarak Başbakanlık görevini yürüteceğini söylemişti.
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