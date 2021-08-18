Paşinyan açıklamasında biz dün de ilişkilerimizi önkoşulsuz olarak düzeltmeye hazırdık, bugün hala buna hazırız. Ankara ve Erivan arasında karşılıklı güven atmosferi yaratabilmek için ilişkileri önkoşulsuz olarak sürdürmeye hazırız." dedi.

Paşinyan açıklamasını televizyondan canlı yayınlanan konuşmasında yaptı.

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