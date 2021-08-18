Son dakika: Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan Türkiye açıklaması
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan Türkiye açıklaması geldi. Paşinyan "Türkiye ile ilişkileri normalleştirmeye hazırız." ifadesini kullandı.
18 Ağustos 2021, Çarşamba 18:11 Son Güncelleme:
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Paşinyan açıklamasında biz dün de ilişkilerimizi önkoşulsuz olarak düzeltmeye hazırdık, bugün hala buna hazırız. Ankara ve Erivan arasında karşılıklı güven atmosferi yaratabilmek için ilişkileri önkoşulsuz olarak sürdürmeye hazırız." dedi.
Paşinyan açıklamasını televizyondan canlı yayınlanan konuşmasında yaptı.
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