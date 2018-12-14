Fenerbahçe Ersun Yanal'ı resmen açıkladı. Ersun Yanal'ın Fenerbahçe başındaki ilk maçı, doğum günü olan 17 Aralık'ta BB Erzurumspor'a karşı olacak.

Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yaptığı açıklama:

"Kulübümüz, Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için 2013-2014 sezonunda da takımımızı çalıştıran ve Fenerbahçemizi şampiyonluğa ulaştıran Ersun Yanal ile 1.5 yıllığına anlaşma sağlamıştır.

Dün gece resmi imzaların atılması ile Fenerbahçe ailemize katılan Ersun Yanal’a yuvana hoş geldin diyor, hep birlikte nice başarılar yaşamayı diliyoruz."

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.

Ayrıca Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Twitter hesabından Ersun Yanal'ın 2014 yılında attığı "Mutluluk FENERBAHÇE'de olmaktır" tweeti alıntılanarak "Mutluluk Sarı Lacivert bir bağ, sonsuz bir aidiyettir! Yuvana hoş geldin @ersunyanal!" paylaşımı yapıldı.