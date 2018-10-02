Fenerbahçe teknik direktörlüğü için adı geçen Ersun Yanal, "Comolli ile çalışmam" ya da Fenerbahçe hakkında "yakın çevresine" yaptığı iddia edilen açıklamaları yalanladı.

Fenerbahçe hakkında hiçbir açıklamada bulunmayacağını ifade eden Ersun Yanal, "Kulübümüzün içinde bulunduğu böylesine hassas bir süreçte tarafımdan hiçbir konuda sözlü ya da yazılı beyan ve açıklama olmamıştır, olmayacaktır." dedi.

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