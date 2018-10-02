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Son dakika! Ersun Yanal'dan Fenerbahçe açıklaması!

Fenerbahçe'de Cocu'nun yerine göreve geleceği iddia edilen Ersun Yanal'dan flaş açıklama...

02 Ekim 2018, Salı 13:37 Son Güncelleme: 02 Ekim 2018, Salı 17:40
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Fenerbahçe teknik direktörlüğü için adı geçen Ersun Yanal, "Comolli ile çalışmam" ya da Fenerbahçe hakkında "yakın çevresine" yaptığı iddia edilen açıklamaları yalanladı.

Fenerbahçe hakkında hiçbir açıklamada bulunmayacağını ifade eden Ersun Yanal, "Kulübümüzün içinde bulunduğu böylesine hassas bir süreçte tarafımdan hiçbir konuda sözlü ya da yazılı beyan ve açıklama olmamıştır, olmayacaktır." dedi.

Sporx

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