Erzincan’da bir çok kuş ve bitki türünü barındıran Ekşisu Sazlığı’nda akşam saatlerinde yangın çıktı. Bölgenin bataklık olması nedeniyle itfaiye ekipleri müdahale edemezken, gökyüzüne yükselen alevler büyük bir alanda etkili oluyor.

Şehir merkezine 15 kilometre uzaklıktaki alanda akşam saatlerinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek yaklaşık 10 dönümlük alana yayıldı.

İTFAİYE YANGIN BÖLGESİNE GİREMİYOR

İtfaiye ekipleri, arazinin bataklık ve engebeli olması nedeniyle yangın bölgesine giremiyor. 8 bin 736 hektar alana sahip Ekşisu Sazlıkları 2 çift yaşamlı, 7 memeli ve 5 sürüngen cinsi hayvanın yanı sıra 100 üzerinde kuş ile endemik türler de dahil 258 bitki çeşidini barındırıyor.

Yangın, AA ekibince drone ile görüntülendi.

İtfaiye görevlilerinin yangına müdahale etmek için girişimleri sürüyor.