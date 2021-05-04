Son dakika: Erzincan'daki kuş cennetinde yangın büyüyor! İtfaiye ekipleri bölgeye giremiyor
Son dakika haberine göre, Erzincan’da kuş ve bitki türlerine ev sahipliği yapan Ekşisu Sazlığı alev alev yanıyor. Ekşisu Sazlığı'nda yangın akşam saatlerinde çıktı. İtfaiye ekipleri geniş alana yayılan yangına bölge bataklık olduğu için müdahale edemiyor.
04 Mayıs 2021, Salı 07:21 Son Güncelleme:
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Erzincan’da bir çok kuş ve bitki türünü barındıran Ekşisu Sazlığı’nda akşam saatlerinde yangın çıktı. Bölgenin bataklık olması nedeniyle itfaiye ekipleri müdahale edemezken, gökyüzüne yükselen alevler büyük bir alanda etkili oluyor.
Şehir merkezine 15 kilometre uzaklıktaki alanda akşam saatlerinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek yaklaşık 10 dönümlük alana yayıldı.
İTFAİYE YANGIN BÖLGESİNE GİREMİYOR
İtfaiye ekipleri, arazinin bataklık ve engebeli olması nedeniyle yangın bölgesine giremiyor. 8 bin 736 hektar alana sahip Ekşisu Sazlıkları 2 çift yaşamlı, 7 memeli ve 5 sürüngen cinsi hayvanın yanı sıra 100 üzerinde kuş ile endemik türler de dahil 258 bitki çeşidini barındırıyor.
Yangın, AA ekibince drone ile görüntülendi.
İtfaiye görevlilerinin yangına müdahale etmek için girişimleri sürüyor.