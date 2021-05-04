Türkiye Son dakika: Erzincan'daki kuş cennetinde yangın büyüyor! İtfaiye ekipleri bölgeye giremiyor

Son dakika: Erzincan'daki kuş cennetinde yangın büyüyor! İtfaiye ekipleri bölgeye giremiyor

Türkiye

Son dakika: Erzincan'daki kuş cennetinde yangın büyüyor! İtfaiye ekipleri bölgeye giremiyor

Son dakika haberine göre, Erzincan’da kuş ve bitki türlerine ev sahipliği yapan Ekşisu Sazlığı alev alev yanıyor. Ekşisu Sazlığı'nda yangın akşam saatlerinde çıktı. İtfaiye ekipleri geniş alana yayılan yangına bölge bataklık olduğu için müdahale edemiyor.

04 Mayıs 2021, Salı 07:21 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Erzincan’da bir çok kuş ve bitki türünü barındıran Ekşisu Sazlığı’nda akşam saatlerinde yangın çıktı. Bölgenin bataklık olması nedeniyle itfaiye ekipleri müdahale edemezken, gökyüzüne yükselen alevler büyük bir alanda etkili oluyor.

Şehir merkezine 15 kilometre uzaklıktaki alanda akşam saatlerinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek yaklaşık 10 dönümlük alana yayıldı.

İTFAİYE YANGIN BÖLGESİNE GİREMİYOR

İtfaiye ekipleri, arazinin bataklık ve engebeli olması nedeniyle yangın bölgesine giremiyor. 8 bin 736 hektar alana sahip Ekşisu Sazlıkları 2 çift yaşamlı, 7 memeli ve 5 sürüngen cinsi hayvanın yanı sıra 100 üzerinde kuş ile endemik türler de dahil 258 bitki çeşidini barındırıyor.

Yangın, AA ekibince drone ile görüntülendi.

İtfaiye görevlilerinin yangına müdahale etmek için girişimleri sürüyor.

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Aşı üreticilerinin korkunç talepleri
Hakan Çelik
Murat Çelik
Mehmet Ceyhan neden hedef?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
ABD ile bu kez iş ciddi görünüyor
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Zihin açıklığı
Rauf Tamer
Banu Şen
Mis kokan şehirler
Banu Şen
Şirin Sever
Hadi gülün, bugün Dünya Kahkaha Günü
Şirin Sever
Erkut Can
Biden borçlarını ödedi ama…
Erkut Can
Murat Gülderen
Annelere özel tekno indirimler
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika: İçişleri'nden 81 ile market genelgesi! Satışına izin verilmeyecek