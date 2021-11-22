Türkiye Son dakika... Erzurum'da 4.7 büyüklüğünde deprem!

Son dakika... Erzurum'da 4.7 büyüklüğünde deprem!

Türkiye

Son dakika... Erzurum'da 4.7 büyüklüğünde deprem!

AFAD verilerine göre saat 11.31'de merkez üssü Erzurum Köprüköy olan ve çevre illerden de hissedilen 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

22 Kasım 2021, Pazartesi 11:43 Son Güncelleme:
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AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.31'de, merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem, 6,90 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Köprüköy ilçesinde geçen hafta cuma günü 5,1 büyüklüğünde bir deprem olduğunu ifade ederek, bu depremin ardından aynı ilçede 4,7 büyüklüğünde bir sarsıntı hissedildiğini hatırlattı.


Söz konusu ilçede daha önceki depremde hasarlı olan binaların tahliye edildiğini anlatan Memiş, "Köprüköy ilçesinde artçı bir sarsıntı meydana geldi. Şu an için aldığımız herhangi bir olumsuz ihbar yok. Ekiplerimizin bölgedeki çalışmaları sürüyor." dedi.

DHA muhabiri Salih Tekin, CNN TÜRK'te deprem hakkında şu bilgileri verdi:

Merkez üssü Topçu Köyü... AFAD müdürü köydeki vatandaşlara ulaştı, evlerini boşaltmalarını istedi. Çadırlara, konteynırlara yerleşecekler. Depremin derinliğini 5.5 km derinlikte. AFAD Müdürü, Topçu Köyü'ne hareket etti ekiplerle birlikte.



5.1'LİK DEPREM İLE SALLANMIŞTI

Erzurum Köprüköy'de 19 Kasım tarihinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. 12 saniye süren depremde bir kişi yaralanmıştı.

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