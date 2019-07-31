Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, merkez üssü Erzurum'un Tekman ilçesi olan deprem, saat 12.57 sıralarında 4.1 büyüklüğünde meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünü Aydınlı-Tekman, büyüklüğünü ise 4.1 olarak açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre ise, kentte, saat 12.57'de merkez üssü Tekman ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Vatandaşlarca da hissedilen deprem yerin 5,20 kilometre derinliğinde gerçekleşti.











