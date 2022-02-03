Türkiye Son dakika! Erzurum'da turistleri taşıyan midibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Son dakika! Erzurum'da turistleri taşıyan midibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Türkiye

Son dakika! Erzurum'da turistleri taşıyan midibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Son dakika haberine göre, Erzurum Palandöken Kayak Merkezi’nde turistleri taşıyan midibüs, kar ve buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak devrildi. Kazada yaralanan 25 kişi Erzurum’da hastanelere kaldırıldı.

03 Şubat 2022, Perşembe 21:59 Son Güncelleme:
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Kaza, akşam saatlerinde Palandöken Kayak Merkezi’nde meydana geldi. Tatilcileri taşıyan Ebubekir Aras yönetimindeki 25 S 0447 plakalı midibüs, kent merkezine inerken kar ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs yolun sağına devrildi.


Kazada aralarında çocukların da bulunduğu 25 kişi yaralandı. Bölgede bulunan otel personelinin de desteğiyle yaralılar midibüsten çıkarıldı.

İhbar üzerine gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile sağlık ekiplerinin çalışması sonucu yaralılar ambulanslarla Erzurum’daki hastanelere gönderildi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, ağır yaralı bulunmadığı öğrenildi.

Oktay POLAT/ERZURUM, (DHA)

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