Türkiye Son dakika: Esenler'de mobilya mağazasındaki yangın söndürüldü

Son dakika: Esenler'de mobilya mağazasındaki yangın söndürüldü

Türkiye

Son dakika: Esenler'de mobilya mağazasındaki yangın söndürüldü

Son dakika haberine göre, Esenler’de 4 katlı mobilya mağazasında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

08 Haziran 2021, Salı 17:48 Son Güncelleme:
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Esenler Atışalanı Caddesi üzerinde bulunan dört katlı mobilya mağazasının dördüncü katında saat 17.00 sıralarında Henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken polis ekipleri de caddede güvenlik önlemi aldı. Yangına müdahaleye başlayan itfaiye ekipleri kısa sürede kontrol altına alarak tamamen söndürdü.


Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken yanan mobilyalar kullanılamaz hale geldi.

Ersan SAN - Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL (DHA


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