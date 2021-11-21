Türkiye Son dakika! Esenyurt'ta alacak verecek davası olan 2 grup arasında silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var
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  • Son dakika! Esenyurt'ta alacak verecek davası olan 2 grup arasında silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Esenyurt'ta alacak verecek davası olan 2 grup arasında silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var

Türkiye

Son dakika! Esenyurt'ta alacak verecek davası olan 2 grup arasında silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var

İstanbul Esenyurt'ta aralarında alacak verecek meselesi olan iki grup sokakta kavga etmeye başladı. Silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

21 Kasım 2021, Pazar 15:24 Son Güncelleme:
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Olay Esenyurt Talatpaşa Mahallesi 1015 sokakta meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi olan iki grup sokakta kavga etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, çevik kuvvet ve polis özel harekât ekipleri sevk edildi.


Silahların kullandığı kavgada vurulan bir kişiyi çevrede bulunan vatandaşlar hemen hastaneye götürdü. Ağır yaralı kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay sonrası 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan araştırmalar da bir tüfek ele geçirildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışması devam ederken olayda yaralanan 2 kişinin de hastanede tedavisi devam ediyor.


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