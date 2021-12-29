İstanbul Esenyurt'ta 18 katlı binanın üst katlarında yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle bazı dairelerdekiler mahsur kaldı. Pencere ve balkonlara çıkanlar yardım bekledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, mahsur kalanları kurtarmak ve yangını söndürmek için çalışma başlattı.





CNN TÜRK İstihbarat Şefi Nihat Uludağ yangında son durum ile ilgili olarak şu bilgileri aktardı:

İlk andaki yoğun duman azaldı. Merdiven boşluğunda duman nedeniyle zehirlenme omasın diye itfaiye ekipleri megafonla uyarıyor. Balkonunuzda kalın, gerekli müdahaleleri yapıyoruz diyorlar.

Evlerinde mahsur kalan vatandaşları tahliye etme çalışmaları sürüyor.