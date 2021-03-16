Türkiye Son dakika! Eşini çocuklarının yanında bıçaklayıp intihar etti

Son dakika! Eşini çocuklarının yanında bıçaklayıp intihar etti

Türkiye

Son dakika! Eşini çocuklarının yanında bıçaklayıp intihar etti

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir kişi, çocuklarının yanında eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra intihar etti.

16 Mart 2021, Salı 10:18 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Osmaniye Mahallesi'nde bir apartmanın birinci katında yaşayan Metin (58) ve Meliha A. (47) çifti sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

10 ve 7 yaşlarındaki çocuklarının da şahit olduğu tartışma sonrası Metin A, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla eşini öldürdü.

Çocuklarının çığlıkları üzerine evin kapısına gelen komşularının kilitli olan kapıyı kırmaya çalıştıkları esnada Metin A, bıçakla kendi yaşamına da son verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, çiftin hayatlarını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cesetler, Akçakoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çocukların polis tarafından gözlem altına alındığı, çiftin 14 yaşındaki kızlarının ise olay esnasında evde olmadığı öğrenildi.

Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Mehmet Hoca ne diyor?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Akşener: Geniş Cephe Stratejisi
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Hibrit araçlara yoğun ilgi
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Bilgisayarı bozulan panik atak geçiriyor
Murat Gülderen
Banu Şen
Kısıtlamalar geri gelirse hiç isyan etmeyin
Banu Şen
Şirin Sever
Nasıl geçti sahi koronalı bir yıl?
Şirin Sever
Erkut Can
Erdoğan’dan 8 Mart müjdesi
Erkut Can
Rauf Tamer
Yazarımız yıllık izinde
Rauf Tamer
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Koronavirüs vaka sayısında kritik seviyedeki Karadeniz için çay hasadı tehlikesi