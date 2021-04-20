Türkiye Son dakika! Eski Ergenekon savcısı Mehmet Murat Dalkuş'a FETÖ'den hapis!

Son dakika! Eski Ergenekon savcısı Mehmet Murat Dalkuş'a FETÖ'den hapis!

Türkiye

Son dakika! Eski Ergenekon savcısı Mehmet Murat Dalkuş'a FETÖ'den hapis!

Eski Ergenekon davası savcılarından Mehmet Murat Dalkuş'un tutukluluk halinin devamına karar verildi. Murat Dalkuş, 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi olmak' suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası aldı.

20 Nisan 2021, Salı 12:06 Son Güncelleme:
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Ergenekon davası savcılarından Mehmet Murat Dalkuş, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan aranırken Ekim 2019'da Esenyurt'ta operasyonla yakalanmıştı. İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Murat Dalkuş Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Dalkuş, 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi olmak' suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Dalkuş'un tutukluluk halinin devamına karar verildi.


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