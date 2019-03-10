Son dakika: Etiyopya Havayolları'na ait yolcu uçağı düştü Etiyopya Hava Yolları'na ait 149 yolcu ve 8 mürettebatı taşıyan ve Etiyopya'nın Addis Ababa kentinden Kenya'nın Nairobi kentine doğru yol alan ET 302 uçuş kodlu Boeing 737 tipi yolcu uçağı kalkıştan altı dakika sonra Addis Ababa'nın 62 km güneydoğusunda henüz bilinmeyen bir sebeple düştü. Uçakta sağ kalan olmadığı bildirildi