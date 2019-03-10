Son dakika: Etiyopya Havayolları'na ait yolcu uçağı düştü
Etiyopya Hava Yolları'na ait 149 yolcu ve 8 mürettebatı taşıyan ve Etiyopya'nın Addis Ababa kentinden Kenya'nın Nairobi kentine doğru yol alan ET 302 uçuş kodlu Boeing 737 tipi yolcu uçağı kalkıştan altı dakika sonra Addis Ababa'nın 62 km güneydoğusunda henüz bilinmeyen bir sebeple düştü. Uçakta sağ kalan olmadığı bildirildi
Etiyopya Hava Yolları sözcüsü, Twitter hesabında, Etiyopya Hava Yolları'na ait 149 yolcu ve 8 mürettebatı taşıyan ve Addis Ababa- Nairobi seferini yapan Boeing 737 tipi yolcu uçağının yerel saatle 08:44'te düştüğünü duyurdu.
Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Twitter hesabından taziye mesajı paylaştı.
SAĞ KURTULAN YOK
Etiyopyalı yetkililerden yapılan açıklamada arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı duyurulmuştu ancak kazadan sağ kurtulan olmadığı öğrenildi.
Düşen uçağın Boeing 737 MAX 8 tipi olduğu ve uçağın Etiyopya Hava Yolları'na 4 ay önce teslim edildiği öne sürüldü.
Devlete ait Ethiopian Airlines, ülkenin en büyük hava yolu şirketi olma özelliği taşıyor.