Türkiye Son dakika: Evli çift villada ölü bulundu! İşte korkunç iddia

Son dakika: Evli çift villada ölü bulundu! İşte korkunç iddia

Türkiye

Son dakika: Evli çift villada ölü bulundu! İşte korkunç iddia

Son dakika haberine göre, İstanbul Silivri’de bir villada Sinan Topçu ve eşi Servet Topçu'nun cansız bedenleri bulundu. Komşu İbrahim Bal, 'İntihar olayı var. Aralarında daha önceden bir olay olmadı. Silah sesini benzeyen tahta düştü gibi bir ses duyduk.' dedi.

31 Ekim 2021, Pazar 15:55 Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre, İstanbul Silivri’de evli çift yaşadıkları evde ölü bulundu. Sinan Topçu'nun eşi Servet Topçu'yu silahla öldürdükten sonra intihar ettiği iddia edildi.



Olay, Çanta Balaban Mahallesi'nde bulunan 2 katlı villada yaşandı. İddiaya göre silah seslerinin gelmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından silah seslerin geldiği katın kapısı açıldı. İçeri giren ekipler koca Sinan Topçu ve eşi Servet Topçu'nun yerde cansız bedenleriyle karşılaştı. Koca Topçu'nun eşi Servet Topçu'yu silahla öldürdükten sonra intihar ettiği iddia edildi. Ekiplerin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

"İNTİHAR OLAYI VAR"

Komşu İbrahim Bal, "İntihar olayı var. Kesin olarak ne olduğunu bilmiyorum. Aralarında daha önceden bir olay olmadı. Silah sesini benzeyen tahta düştü gibi bir ses duyduk." dedi.

"BİRBİRLERİNİ ÖLDÜRDÜKLERİNİ DUYDUK"

Komşu Şerife Polat, "Çok bir şey bilmiyoruz. Birbirini öldürdüklerini duyduk. Tanıyorduk bizim komşular. Daha önce arasında husumet hiç duymadık. Bir kızı bir oğlu vardı" ifadesini kullandı.

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