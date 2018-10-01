Son Dakika! Eylül ayı ihracat rakamları açıklandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, eylül ayı ihracat rakamlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Pekcan'ın açıklamaları şöyle;

Yıllık ihracatımız 165,1 milyar dolara ulaşarak yeni bir zirveyi görmüştür.

Eylül ayında ithalatımız, yüzde 18,1 düşüşle 16,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiş olup, böylece ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 88,4 düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu son 9 yılın en yüksek düzeyi.

Bakanlığın, eylül ayı geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bültenine göre detaylar da ortaya çıktı.

Buna göre, ihracat eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,57 artarak 14 milyar 476 milyon dolara yükselirken, ithalat yüzde 18,09 düşüşle 16 milyar 368 milyon dolara geriledi.

Dış ticaret hacmi bu dönemde yüzde 2,99 azaldı ve 30 milyar 844 milyon dolar oldu.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı, yüzde 76,85 düşüşle 1 milyar 892 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İhracatın ithalatı karşılama oranı da Eylül 2017'de yüzde 59,1 iken bu yılın aynı ayında yüzde 88,4 olarak kaydedildi.

EN ÇOK İHRACAT YAPILAN FASILLAR

Eylülde en çok ihracat yapılan fasıllar 2 milyar 205 milyon dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları", 1 milyar 316 milyon dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler" ve 1 milyar 68 milyon dolarla "demir ve çelik" olarak belirlendi.

Söz konusu ayda en çok ithalat yapılan fasıl ise 3 milyar 715 milyon dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler" oldu.

ÜLKELERE İTHALAT VE İHRACAT

Geçen ay en fazla ihracat, 1 milyar 427 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 1 milyar 62 milyon dolarla İngiltere ve 825 milyon dolarla İtalya izledi.

En fazla ithalat ise 1 milyar 756 milyon dolarla Rusya'dan gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 1 milyar 509 milyon dolarla Çin ve 1 milyar 413 milyon dolarla Almanya takip etti.

Gümrük idareleri tarafından eylülde tahsil edilen vergiler, 14 milyar 320 milyon lira oldu.

ŞİRKET VERİLERİ

Eylül itibarıyla aktif limited şirket sayısı 784 bin 57, ticari işletme sayısı 722 bin 295, şube sayısı 200 bin 105, anonim şirket sayısı 127 bin 50, kooperatif sayısı 35 bin 786, kolektif şirket sayısı 10 bin 749, komandit şirket sayısı bin 783 olarak kaydedildi.

Türkiye genelinde eylül ayı itibarıyla aktif firma sayısı 1 milyon 881 bin 825, esnaf ve sanatkar iş yeri sayısı da 1 milyon 870 bin 312 olarak kayıtlara geçti.