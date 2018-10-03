Emeklilikte yaşa takılanlar, çeşitli mecralardan mağduriyetlerini bildirerek konuyu gündemde tutuyorlardı. Hükümetten zaman zaman konuya ilişkin açıklama gelirken Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, EYT sorunu için Meclis'in açılışını işaret etmişti. 1 Ekim'de TBMM'nin açılmasıyla birlikte EYT'lilerin umutları da yeşerdi.

DÜN CHP TOPLANTI TALEP ETTİ

Konunun bugünlerde sıklıkla gündeme gelmesiyle birlikte partililer de taleplerini Meclis'e iletmeye başladı. Dün CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç, emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının çözülmesi amacıyla TBMM Başkanlığı'na sevkedilen kanun tekliflerinin derhal görüşülmesi amacıyla Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığı'nı toplantıya çağırdı.

MHP'Lİ ARZU ERDEM'DEN KANUN TEKLİFİ

CHP'nin ardından bir hamle de MHP'den geldi. MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem EYT için kanun teklifi verdi. Erdem TBMM'de "Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili kanun tekliflerimizi verdik. Türk milletinin nerede sorunu varsa bununla ilgili çözümlerin mutlaka bulunacağına inanıyoruz." şeklinde konuştu.