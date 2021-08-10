Türkiye Son dakika... Eyüpsultan'da işyerinde patlama! Çok sayıda yaralı var

Son dakika... Eyüpsultan'da işyerinde patlama! Çok sayıda yaralı var

Türkiye

Son dakika... Eyüpsultan'da işyerinde patlama! Çok sayıda yaralı var

Gelen son dakika haberine göre; İstanbul Eyüpsultan Rami Kışla Caddesi'nde bulunan işyerinde nedeni henüz belli olmayan bir patlama oldu.

10 Ağustos 2021, Salı 17:45 Son Güncelleme:
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Gelen son dakika haberine göre; İstanbul Eyüpsultan Rami Kışla Caddesi'nde bulunan işyerinde nedeni henüz belli olmayan bir patlama oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

DHA



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