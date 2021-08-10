Gelen son dakika haberine göre; İstanbul Eyüpsultan Rami Kışla Caddesi'nde bulunan işyerinde nedeni henüz belli olmayan bir patlama oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

DHA







