Son dakika... Eyüpsultan'da işyerinde patlama! Çok sayıda yaralı var
Gelen son dakika haberine göre; İstanbul Eyüpsultan Rami Kışla Caddesi'nde bulunan işyerinde nedeni henüz belli olmayan bir patlama oldu.
10 Ağustos 2021, Salı 17:45 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Gelen son dakika haberine göre; İstanbul Eyüpsultan Rami Kışla Caddesi'nde bulunan işyerinde nedeni henüz belli olmayan bir patlama oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
DHA