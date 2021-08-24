Türkiye Son dakika: Ezik şeftali kavgası! Polis durdurmak için havaya ateş açtı! Yaralılar var

Son dakika: Ezik şeftali kavgası! Polis durdurmak için havaya ateş açtı! Yaralılar var

Türkiye

Son dakika: Ezik şeftali kavgası! Polis durdurmak için havaya ateş açtı! Yaralılar var

Ankara'da ezik şeftaliler nedeniyle pazar esnafı ve müşteri arasında çıkan kavga büyüdü, 4 kişi yaralandı. Pazardaki ihbar üzerine çok sayıda zabıta, polis, çevik kuvvet ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis tarafları ayırmak için havaya ateş açtı. İşte görüntüler...

24 Ağustos 2021, Salı 08:29 Son Güncelleme:
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Ankara'da, pazar esnafı ile müşteri arasında ezik şeftali tartışması sonucu çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Polis ekipleri, kendilerine patates atan pazar esnafını dağıtmak için havaya ateş açtı, 13 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 18.30 sularında Keçiören ilçesi Etlik Mahallesinde bulunan bir pazarda yaşandı. İddiaya göre müşteri ile pazar esnafı arasında ezik şeftali tartışması yaşandı.

Şeftaliler ezik diye geri iade etmek isteyen müşteriye esnaf küfür etti. Küfür üzerine büyüyen tartışma kavgaya dönünce olaya çevredekiler müdahale etti. Pazardaki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda zabıta, polis, çevik kuvvet ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri, kendilerine patates atan pazar esnafını dağıtmak ve gerginliği yatıştırmak için havaya ateş açtı.

Kavgada yaralanan 4 kişi, hastaneye sevk edilirken, olayla ilgili 13 pazar esnafı da gözaltına alındı.

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