Türkiye Son dakika: Fahrettin Koca duyurdu: 'Düşük riskli iller arasına girdi!'

Son dakika: Fahrettin Koca duyurdu: 'Düşük riskli iller arasına girdi!'

Türkiye

Son dakika: Fahrettin Koca duyurdu: 'Düşük riskli iller arasına girdi!'

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hakkari'nin %75’in üstüne çıkan aşılanma oranıyla, Koronavirüs Risk Haritasında Düşük riskli iller arasına girdiğini duyurdu.

09 Ağustos 2021, Pazartesi 15:14 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakkâri, %75’in üstüne çıkan aşılanma oranıyla, Covid-19 Risk Haritasında DÜŞÜK RİSKLİ İLLER ARASINA GİRDİ! Sahadaki uzmanlarımızdan aşı konusunda bilgi alarak karar veren, ekiplerimizi konukları gibi ağırlayarak aşılarını olan Hakkâri insanına teşekkür ediyorum" dedi.

“SABAHA KALMAZ, MAVİ KATEGORİYE GEÇERİZ”

Öte yandan Bakan Koca, "HAKKÂRİ AŞI EKİBİMİZDEN Melike ve arkadaşları, dün akşam yayınlanan mesajımıza yaptıkları yorumda, adeta, “Sabaha kalmaz, Mavi kategoriye geçeriz.” diyorlardı. Sabah akşam çalışarak %75’in üzerinde aşılanma başarısı sağlayan ekiplerimize teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

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