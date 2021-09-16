Türkiye Son dakika: Fahrettin Koca paylaştı! İşte vaka sayısı en çok artan 10 ilimiz

Son dakika: Fahrettin Koca paylaştı! İşte vaka sayısı en çok artan 10 ilimiz

Türkiye

Son dakika: Fahrettin Koca paylaştı! İşte vaka sayısı en çok artan 10 ilimiz

Koronavirüs haritasını paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısı en çok artan 10 ilimizi açıkladı. Koca, 'Bu şehirlerden birindeyseniz, şimdi daha da dikkatli olmalısınız.' dedi. İşte o iller...

16 Eylül 2021, Perşembe 13:36 Son Güncelleme:
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Bakan Koca açıklamasında, "4-10 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde BİR HAFTALIK TOPLAM yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. 4-10 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Kilis, Erzincan, Malatya, Karabük, Kastamonu, Erzurum, Adıyaman, Kayseri, Tokat, Sinop! Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız." dedi.

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