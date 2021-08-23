Türkiye Son dakika: Fahrettin Koca 'Takipçisiyiz' diyerek raporu paylaştı: Açıklanabilir yanı yok!

Son dakika: Fahrettin Koca 'Takipçisiyiz' diyerek raporu paylaştı: Açıklanabilir yanı yok!

Türkiye

Son dakika: Fahrettin Koca 'Takipçisiyiz' diyerek raporu paylaştı: Açıklanabilir yanı yok!

Fahrettin Koca, Burdur İl Sağlık Müdürlüğü'nün raporunu paylaştı ve Burdur Devlet Hastanesi'nde yaşanan olaylara 'Açıklanabilir yanı yok' tepkisini verdi.

23 Ağustos 2021, Pazartesi 11:25 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile mücadele sürerken Burdur Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanına şiddete tepki gösterdi. Koca, "Bir sonraki hastayla ilgilenmek yerine darp raporu hazırlatmak? Hasta şikâyeti dinlemek yerine polis merkezine ifade için gitmek? Açıklanabilir yanı yok." ifadelerini kullandı.

Burdur Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanına yapılan şiddet Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın gündeminde. Burdur İl Sağlık Müdürlüğü'nün raporunu paylaşan Koca, "Adaletin takipçisiyiz." dedi.

Bakan Koca, dün akşam Burdur'da çocuklarına enjeksiyon yaptırmak için hastaneye gelen ailenin, acil servisteki hemşirelere ve güvenlik görevlilerine saldırdığı olaya ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Koca'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

Bir sonraki hastayla ilgilenmek yerine darp raporu hazırlatmak? Hasta şikâyeti dinlemek yerine polis merkezine ifade için gitmek? Açıklanabilir yanı yok. Toplum bizimle. Adaletin takipçisiyiz. Aşağıdaki rapor, Burdur İl Sağlık Müdürlüğümüzden geldi. Yargıya, 84 Milyona sunuyorum.
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