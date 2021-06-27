Türkiye Son dakika: Fahrettin Koca'dan aşısını erteleyenler için açıklama

Son dakika: Fahrettin Koca'dan aşısını erteleyenler için açıklama

Türkiye

Son dakika: Fahrettin Koca'dan aşısını erteleyenler için açıklama

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısı yaptırmayan, aşıyı erteleyenlerle ilgili açıklama yaptı.

27 Haziran 2021, Pazar 13:33 Son Güncelleme:
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﻿﻿Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı, normal hayatın olmazsa olmazıdır. Ertelemişsek aşımızı hemen yaptıralım" dedi.

 Türkiye'de koronavirüse karşı yürütülen aşılama çalışması aralıksız sürüyor. Aşı tedarikinin sağlanması, yeni meslek ve yaş gruplarının da aşılama programına dahil edilmesiyle toplam yapılan aşı sayısı 47 milyonu aştı.

Sağlık Bakanlığı'nın 'covid19asi.saglik.gov.tr' adresinde yer alan anlık verilere göre, saat 10.55 itibarıyla birinci doz aşı sayısı 32 milyon 216 bin 73, ikinci doz aşı 14 milyon 842 bin 194 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 47 milyon 58 bin 267 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'aşı' çağrısında bulundu. Koca, "Aşı, normal hayatın olmazsa olmazıdır. Ertelemişsek aşımızı hemen yaptıralım" dedi.


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