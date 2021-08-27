Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okulların yakında açılacağını hatırlatarak sosyal medyadan öğretmenlere aşı çağrısında bulundu.

Bakan Koca sosyal medya hesabından, "Öğretmenler arasında birinci doz aşı oranı %84,06. Tüm toplumda birinci doz aşı oranı %76,12. İkinci doz aşı oranı öğretmenler arasında %72,57. Tüm toplumda bu oran %58,23. Okullar açılıyor. Henüz aşı olmamış öğretmenler de yakında bizlere örnek olacaklar. Her zaman olmadılar mı?" paylaşımında bulundu.



