Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim şu ifadeleri kullandı:

"Bu transfer politikasına devam edeceğiz. Yüksek gibi bir görünen bonservis bedellerini, maaşla dengelediğimizi düşünüyorum. Yatırım yapıyoruz ve bu yatırımların da ileride Galatasaray'a büyük karlar getireceğini düşünüyoruz."

"GENÇLER TARAFINDAN İSTENİLEN BİR KULÜP"

"Galatasaray'ın gençler tarafından tercih edilen, istenen bir kulüp olduğunu görüyorum. Galatasaray'da kazanacakları kupalarla birlikte daha major liglere gidebileceklerini düşünerek bu tercihi yaptıklarına yürekten inanıyorum. Dönüşerek, değişerek ve kazanarak bu mücadeleyi Galatasaray'ın sürdüreceğini düşünüyorum."

"EDERİNİ BULAN HER FUTBOLCUYLA"

"Ederini bulan her futbolcuyla Galatasaray yollarını ayırabilir ya da ederini bulan her futbolcuyu Galatasaray alabilir. Giden bir arkadaşımızla ilgili biraz sonra arkadaşlarımız bilgilendirme yapabilir."

"MORUTAN TRANSFERİ BİTTİ"

"Son saniyede bir sorun çıkmazsa, Morutan transferi bitti diyebiliriz. Yetenekli, genç ve değerli bir oyuncuyu kadromuza katmanın mutluluğu içindeyiz. Scout ekibimizin 18 yaşından beri takip ettiği bir oyuncu. Romanya futbolunun gelmiş geçmiş en büyük efsanelerini Galatasaray kendi bünyesinde taşımış olduğu için oradaki gençler Galatasaray'a hayranlık duyuyor. Markamız her genci heyecanlandırıyor."

"BAZI SÜRPRİZLER YAPABİLİRİZ"

"10 numaralı formayı Romanya'dan Hagi'ye vermiştik. Bu konuyla alakalı açıkçası biraz beklemeyi düşünüyorum, bazı sürprizler yapabiliriz bu konuyla ilgili. Önemli olan sırttaki forma numarasından çok gövdedeki arma için verilen mücadeledir."



