Türkiye Son dakika: Feci kaza! 41 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Son dakika: Feci kaza! 41 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Türkiye

Son dakika: Feci kaza! 41 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre, Eskişehir'de 41 yaşındaki sürücü Ayşe Yörükoğlu'nun kullandığı araç kontrolden çıkarak takla attı. Yörükoğlu, hayatını kaybetti.

15 Mayıs 2021, Cumartesi 16:46 Son Güncelleme:
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Kaza, Eskişehir- Alpu karayolu 30’uncu kilometresindeki kırsal Ağapınar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Alpu ilçesine giden Ayşe Yörükoğlu yönetimindeki otomobil, sürücünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki tarlaya savruldu.

Kazada, takla atan otomobilden fırlayan Ayşe Yörükoğlu, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde işçi olarak çalıştığı belirtilen Ayşe Yörükoğlu, ekiplerin tüm müdahalesine karşın kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Yörükoğlu’nun cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.


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