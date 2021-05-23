Türkiye Son dakika: Feci kaza! İstinat duvarına çarparak can verdi

Son dakika: Feci kaza! İstinat duvarına çarparak can verdi

Türkiye

Son dakika: Feci kaza! İstinat duvarına çarparak can verdi

Son dakika haberine göre, İstinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü Hüseyin Özdoğan (42) hayatını kaybetti.

23 Mayıs 2021, Pazar 17:24 Son Güncelleme:
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Kaza, saat 09.30'da Gediz- Uşak kara yolu üzerindeki Yenikent beldesi yakınlarında meydana geldi. Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada çalışan Hüseyin Özdoğan, mesai bitiminde Gediz'deki evine dönmek üzere otomobili ile yola çıktı.

Özdoğan'ın kullandığı 64 DK 235 plakalı otomobil, Yenikent beldesi yakınlarında sürücünün kontrolünü kaybetmesiyle yol kenarındaki bariyerleri aşıp, istinat duvarına çarptı. Özdoğan, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yoldan geçenlerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Özdoğan'ın cesedi, Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


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