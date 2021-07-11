Türkiye Son dakika... Feci kaza: Karı kocayı ölüm ayırdı

Son dakika... Feci kaza: Karı kocayı ölüm ayırdı

Türkiye

Son dakika... Feci kaza: Karı kocayı ölüm ayırdı

Niğde'de, kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü S.E.S. ağır yaralandı, eşi A.D.S. hayatını kaybetti.

11 Temmuz 2021, Pazar 22:06 Son Güncelleme:
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Niğde'de, kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü S.E.S. ağır yaralandı, eşi A.D.S. hayatını kaybetti.

Kaza, öğlen saatlerinde Ankara- Niğde Otoyolu Çiftlik Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Niğde istikametine seyir halinde olan S.E.S. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin çalışması sonucu hurdaya dönen otomobilden çıkarılan S.E.S. ilk müdahalesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, yanındaki eşi A.D.S.’nin ise hayatını kaybettiği belirlendi.

Tedaviye alınan S.E.S.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE (DHA)

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