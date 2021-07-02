Türkiye Son dakika: Feci kaza! Minibüs devrildi: 1 kişi öldü, 14 yaralı var

Son dakika: Feci kaza! Minibüs devrildi: 1 kişi öldü, 14 yaralı var

Türkiye

Son dakika: Feci kaza! Minibüs devrildi: 1 kişi öldü, 14 yaralı var

Son dakika haberi...Mersin'in Tarsus ilçesinde Ramazan A. yönetimindeki tarım işçilerini taşıyan minibüs kontrolden çıkarak devrildi. Dürdane Doğan öldü, 14 kişi de yaralandı.

02 Temmuz 2021, Cuma 08:58 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kaza, sabah erken saatlerde ilçeye bağlı Huzurkent Sarıveli Mahallesi'nde meydana geldi.



İçinde 26 tarım işçisinin olduğu Ramazan A. yönetiminde 33 PD 481 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kontrolden çıkıp, devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, tarım işçilerinden Dürdane Doğan'ın öldüğünü belirledi. Kazada yaralanan sürücü Ramazan A. ve 13 tarım işçisi ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavisi devam eden yaralılarının sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Doğan'ın cenazesi ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Helal olsun Galatasaray’a
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Üçüncü doz meselesi
Murat Çelik
Rauf Tamer
Demokrat Amca
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Teknolojide kimse geride kalmasın
Hakan Çelik
Şirin Sever
Dillerimi hakim bey, bağlasan durmaz!
Şirin Sever
Banu Şen
Toroslarla denizin kaynaştığı coğrafya: Mersin
Banu Şen
Erkut Can
Rakamlarla geçti ömrümüzün son demi
Erkut Can
Murat Gülderen
Yavruları da çok akıllı
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in akrabası Munise Gülen yakalandı