Türkiye Son dakika: Feci kaza! Minibüs ve otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Feci kaza! Minibüs ve otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Türkiye

Son dakika: Feci kaza! Minibüs ve otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberi... Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, meydana gelen kazada tarım işçilerini taşıyan minibüs ve otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

12 Temmuz 2021, Pazartesi 09:34 Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tarım işçilerini taşıyan servis minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Alaşehir Kula kara yolundaki Tepeköy Mahallesi virajında plakası henüz öğrenilemeyen işçi servisi ile 09 AEE 762 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza ihbarının ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

İşçi servisi ile otomobilde bulunan 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 9 kişi, Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.




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