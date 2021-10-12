Son dakika... Feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Kaza, saat 13.0 sıralarında, kırsal Ağaçlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kuşadası'nın Davutlar Mahallesi'nden Söke yönüne seyir halinde olan Mehmet Rebiş'in kullandığı 35 AVG 682 plakalı beton mikseri, iddiaya göre, yağmurun kayganlaştırdığı yolda rampa inerken kontrolden çıktı.

Kayarak, savrulan beton mikseri, önce karşı yönden gelen İbrahim Tütüncü yönetimindeki 09 M 4177 plakalı yolcu minibüsüne ardından da hızını alamayarak Hasan Karagöz yönetimdeki 09 LJ 183 plakalı otomobile çarptı. Kazada minibüsteki yolculardan Efrahim Atik (73) yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Hasan Karagöz, beton mikseri şoförü Mehmet Rebiş, minibüs şoförü İbrahim Tütüncü ile yolculardan Süreyya Karasalihoğlu, Rahmi Atik ve Yaren Nur Bayat yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Yaşamını yitiren Efrahim Atik'in cesedi, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, tedavisinin ardından beton mikserinin şoförü Mehmet Rebiş'i gözaltına aldı.

DHA



